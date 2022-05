Marisol Crousillat, la exproductora de Combate, se pronunció luego de los dimes y diretes entre Renzo Schuller y Johanna San Miguel, conductores de Esto es Guerra, quienes recordaron el enfrentamiento mediático que tuvieron ambos realities por la supuesta copia de los juegos del desaparecido programa de competencia de ATV.

La popular ‘Reina Madre’ aseguró que en EEG copiaban las dinámicas de su programa. “No sé si no había creatividad, creo que era más fácil para ellos seguir la línea de lo que estaba funcionando al frente ”, dijo para las cámaras de Amor y Fuego.

Asimismo, reveló que fueron ellos quienes instauraron actividades nuevas en los realities de competencia. “Nosotros h acíamos la vida de los chicos y los desfiles de moda , nosotros empezamos a hacer desfiles y al poco tiempo ellos hacían lo mismo. De verdad que se copiaron lo más que pudieron ”, acotó Marisol Crousillat.

En ese sentido contó que Kathy Sáenz le reveló que las reuniones de producción de Esto es Guerra se hacían mirando Combate. “Nosotros, que no sabíamos nada, nos dábamos cuenta. Eso era una realidad”, aseguró.

REINA MADRE LE MANDA MENSAJE A PETER FAJARDO

Finalmente, Marisol Crousillat aseguró que conoce a Peter Fajardo, el productor de EEG, de ‘hola y chau’ y que nunca le reclamó por copiar sus juegos. “Nunca le he dicho copión pero he debido de decírselo a lo mejor alguna vez que me crucé con él. Sí Peter, no sé si ahora, pero fuiste un copión, eso es un hecho” , indicó.

Marisol Crousillat reveló que Kathy Sáenz le contó que las reuniones de producción de Esto es Guerra se hacían mirando Combate, para copiar sus juegos y dinámicas.

