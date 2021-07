Este martes 27 se conoció la opinión de la cantante de cumbia Marisol sobre Yahaira Plasencia. Esto luego que la salsera recibió varias críticas por su show en los Premios Heat 2021.

Cabe señalar que Plasencia fue criticada por usar playback en su presentación, pero para la “faraona de la cumbia” esto no es motivo para desmerecer su trabajo.

“Para mí, ella sí canta. Que no tenga la voz que todo el mundo quisiera es otra cosa, pero la chica canta. No hay que quitarle mérito y se esfuerza por hacer mejor su trabajo cada día”, comentó.

Maricarmen Marín cuenta cómo se enteró que estaba embarazada

La conductora de “Mujeres al mando” contó en redes sociales el momento en que se enteró que tendría un bebe.

Ella señaló que antes de grabar un programa se sintió mal y se hizo una prueba de coronavirus. “Un sábado que estábamos haciendo programa en vivo de ‘Yo Soy Perú’ me sentí mal, con el cuerpo cortado. Me asusté y me hice una prueba COVID-19 y dije: ‘por si acaso me hago una de embarazo’”, contó.

Asimismo, la cantante de cumbia reveló que aún no ha pensado en tener un segundo bebe, pero está disfrutando muy bien este embarazo.

Maricarmen Marín se refirió a su reciente embarazo y contó detalles a sus fans.

Magaly Medina y sus fotografías inéditas

La presentadora Magaly Medina sorprendió a sus seguidores mostrando fotografías inéditas de su infancia. “Amo la niña que fui y la mujer que soy ahora”, comentó con la canción “La niña de la escuela”.

La presentadora se encuentra en Europa junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

VIDEO RECOMENDADO

Cusco se alista para celebrar el bicentenario del Perú

Cusco se alista para celebrar el bicentenario del Perú