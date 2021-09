Marisol Ramírez , ‘La Faraona de la Cumbia’, aseguró que no se ha vuelto a enamorar y que la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve con un joven en una motocicleta, a quien le dedica un mensaje lleno de amor, no es su pareja sino su hijo mayor George.

“Todo el mundo me llamó y hasta felicitó porque pensaban que era mi pareja y no es así, quien me acompaña en la foto es mi hijo George Núñez, que acaba de cumplir 24 años y también es mi ingeniero de sonido. Él terminó la carrera en Colombia, es dueño de la sala de grabaciones que tenemos en mi tierra, Chiclayo. La fotografía es de los días que estuvimos en Italia, trabajando, a él le regalaron esa moto”, contó Marisol entre risas.

Pero no le ha cerrado las puertas al amor...

No, pero llegará cuando tenga que llegar y con trabajo, el amor no se busca, aparece solo. Yo le pido a Dios que cuando me lo mande sea un buen hombre y persona, porque los que aterrizan... No, ya no estoy para chibolos ni para criar, esas cosas ya no son parte de mi vida. Ahorita quiero sacar adelante a mi familia, seguir trabajando por mis hijos.

¿Estuvo de gira por Italia?

Sí, estuve unos días allá y feliz porque mis cuatro presentaciones han sido con lleno total y le agradezco al público por su cariño. Es increíble ver como las cosas van acomodándose de a pocos y que los artistas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, podemos subir al escenario y brindarle a nuestros seguidores nuestro arte, se extrañaba el aplauso. Volveré pronto para hacer una gira de un mes por otros países.

¿Ya se vacunó?

Sí, pasar por esta enfermedad es terrible. Creo que las personas que aún no se han vacunado deben reflexionar sobre el privilegio que tienen de inmunizarse para hacer frente al coronavirus, por su salud y por tantas personas que partieron y no tuvieron este beneficio para seguir aquí, al lado de sus seres queridos. Hay que pensar en eso.

¿El menor de sus hijos no la acompañó en este viaje?

No, se quedó aquí porque está estudiando y eso era otra preocupación para mí porque como lleva clases virtuales y con la diferencia de horarios, igual estaba ahí pendiente de sus tareas, pero ahora ya estoy en casa para apoyarlo. Aquí paso mis días (en Chiclayo) a Lima voy poco porque seguimos en pandemia y debemos cuidarnos, el virus continúa entre nosotros y mutando, eso no es cosa de juego.