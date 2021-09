Marisol Ramírez, ‘La Faraona de la cumbia’, comentó que planea grabar salsa y otros géneros con artistas internacionales, pero no se alejará de la cumbia. Además, señala que en el amor no ha tenido buena suerte pero no se desespera, y espera que en algún momento llegue un ‘desagraciado’ a su vida.

“Siempre estoy trabajando y produciendo cosas nuevas, en unos días lanzaré un tema nuevo de la última producción que he realizado y también se vienen los feat con los videos, hay cosas muy lindas para mi carrera. Ya he grabado con artistas de otros géneros y solo me falta completar con dos internacionales y serán cosas cosas muy chéveres”, enfatiza la cantante chiclayana.

Entonces, estás apuntando a la internacionalización...

Espero que antes de fin de año ya puedan ir saliendo estos temas nuevos, estoy trabajando duro para poder ir al extranjero para empezar a realizar primero la promoción y que después vengan las presentaciones. Tengo muchas ganas de seguir creciendo, pero tampoco me voy a alejar de la cumbia, pues es un género que amo, que me ha dado mucho y que seguiré cantando siempre para mi público.

¿Grabarás alguna salsa en este nuevo proyecto?

Claro de todas maneras tiene que haber alguna salsa, sí o sí.

Quizás con tu amiga Yahaira...

Quiero mucho a Yahaira, pero no somos pinkys, es mi amiga, la respeto y veo que ha crecido mucho en su carrera, pero se vienen sorpresas.

¿Cómo está tu corazón?

Está superbién, tranquilo y feliz. Estoy soltera, el amor no se busca, ya llegará el desgraciado, ja, ja, ja.

¿Grabarás alguna canción romántica?

No, todas son para los desgraciados, a esos que nos hacen sufrir. Quizás la grabe cuando me vuelva a enamorar, tendría que volver a ilusionarme, pero por ahora les sigo dando duro.

FELIZ CON SU HIJO

Hace unos días, Marisol Ramírez, ‘La Faraona de la Cumbia’, aseguró que no se ha vuelto a enamorar y que la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve con un joven en una motocicleta, a quien le dedica un mensaje lleno de amor, no es su pareja sino su hijo mayor George.

“Todo el mundo me llamó y hasta felicitó porque pensaban que era mi pareja y no es así, quien me acompaña en la foto es mi hijo George Núñez, que acaba de cumplir 24 años y también es mi ingeniero de sonido. Él terminó la carrera en Colombia, es dueño de la sala de grabaciones que tenemos en mi tierra, Chiclayo. La fotografía es de los días que estuvimos en Italia, trabajando, a él le regalaron esa moto”, contó Marisol entre risas.