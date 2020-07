Por: Lady Gamarra

La cantante Marisol, ‘La faraona de la cumbia’, afirmó que no le ha cerrado las puertas al amor. Sin embargo, dijo que no se desespera en encontrar a su ‘media naranja’ y que más vale ‘estar sola que mal acompañada’, pues luego puede aparecer otro ‘desgraciado’ que se quiera apropiar de sus cosas, en alusión a su exesposo Carlos Gómez.

¿Cómo estás en el aspecto sentimental?

Soltera, pero no le he cerrado las puertas al amor; sin embargo, ahora estoy abocada a mi trabajo, a producir y a mis hijos. No hay tiempo para el amor con esta maldita pandemia. Dejar de trabajar ha sido difícil porque con mi sueldo pagaba mi casa de Lima y ahora estoy demasiado preocupada porque no hay ingresos.

¿Esperas encontrar a tu ‘media naranja’ este año?

Mejor que ni aparezca este año porque no hay tiempo ni cabeza. Me gustaría encontrarlo el próximo año, si fuera posible y si no (llega el amor) normal. No me desespero, más vale estar sola que mal acompañada, porque después vaya a salir otro desgraciado por ahí a querer quedarse con las cosas de una. Ya estoy curada.

Este 26 de julio es tu cumpleaños, ¿cómo lo vas a celebrar?

Decidí hacer un concierto virtual cerrado para celebrarlo con todo mi público, así que ya pueden adquirir sus entradas por Teleticket. Será un concierto de dos horas, celebraré mi cumpleaños, las Fiestas Patrias y habrán muchas sorpresas. Agradeceré que tengo salud, que puedo seguir trabajando y que superamos el Covid-19.

¿Te has mudado al norte?

Estoy en Lima, pero mañana regreso a Chiclayo, donde estaré el resto del año. Estoy viendo la manera de producir en mi chacra porque no me quedo de brazos cruzados. No soy de las personas que se sientan a llorar o quejarse, sino pienso en qué hacer.