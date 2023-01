La ‘faraona’ Marisol dijo que quienes critican a Shakira y la califican de dolida, por la canción que le dedicó a Piqué, no han sabido lo que es amar y pide a las mujeres ‘no comprar figurita repetida’ e imiten a la colombiana. La cantante también contó que le ha tocado vivir experiencias similares a la de barranquillera y anhela, en algún momento, grabar con ella una de sus canciones que ‘van a la yugular.’

Marisol, en tu cuenta de Instagram posteaste una foto al lado de Shakira con la palabra ‘pronto’, ¿qué vas a hacer con la colombiana?

Me encantaría grabar con ella, por eso puse ‘pronto’ porque es mi anhelo. Sería lindo hacer algo con las canciones que yo hago que son a la yugular.

El tema donde Shakira le dice de todo a Piqué es un boom.

La canción es linda y los arreglos muy buenos.

Algunos han dicho que está dolida...

Mira, cuando una ama de verdad no se te va a pasar de la noche a la mañana y lo digo porque lo he vivido. Lo que ella está haciendo es ponerse su coraza, encima de todos sus dolores, levantar la cabeza y demostrar que nadie se muere de amor, yo lo sé. Y sí pues, de estas situaciones hay que facturar, tiene que aprovechar porque eso no se da dos o tres veces. Además, uno no puede ir por la vida llorando todo el tiempo, uno tiene que ponerse los problemas en la espalda y dejar al costado el dolor por sus hijos y por ella. Las que la critican seguramente son personas que se creen perfectas o nunca han amado, pero no hay que escupir al cielo porque en la cara nos cae. Y si está dolida, ¿cuál es el problema? Todo es un proceso, hay otras que al mes ya están con otra personas y es lo peor que pueden hacer porque un clavo no saca otro clavo.

Nada de volver atrás

Para nada. La mujer que vuelva al pasado, para mí , no vale nada, pero hay mujeres que lo hacen y dicen qué por mis hijos. No mamita, si es por tus hijos lo mejor es que no vuelvan para que no vean una relación tóxica, porque imagínate volver y el drama sigue y sigue eso no es sano para nadie. Así que mi consejo a todas las mujeres nada de comprar figuritas repetidas, cierras el capítulo y empiezas a escribir otra historia donde eres la protagonista e imitas a Shakira con su espectacular canción.

Grabarías un tema parecido al de Shakira

Tengo muchas letras que dicen todo y en breve voy a lanzar un tema que va a remecer.

