Marisol, ‘La Faraona de la cumbia’, afirmó que las mujeres deben trabajar siempre, no soñar que un hombre las mantenga, y así ‘no dejarse pisar el poncho’.

Además, contó que en unos días lanzará el videoclip de su canción ‘Perro traicionero’, dedicado a todos los tramposos, que ha grabado en Chiclayo.

Siendo tú una persona que representa a la mujer luchadora, ¿qué opinión tienes sobre Jossmery Toledo, quien aceptó no trabajar por pedido de su expareja Jean Deza?

Ella no debió aceptar eso, está mal, sobre todo siendo una chica joven y profesional. La mujer no puede estar pidiéndole plata al marido, hay que trabajar, ganar su dinero y darse sus gustos. Si yo tuviera un esposo millonario seguiría chambeando, es bonito tener lujos, pero cuando se acaba el amor, después qué haces, de qué vas a vivir.

¿Has trabajado toda tu vida?

Así es, es algo que me llena de mucho orgullo. Nunca me ha gustado vivir a costillas de otras personas, después te sacan en cara las cosas.

Vas a lanzar tu nuevo tema ‘Perro traicionero’...

Siempre dándole duro a los hombres, ja, ja, pero está basado en la realidad, de los tramposos que disfrutan con la ‘otra’ y se olvidan de la esposa que se pasa el día limpiando y cocinando.

¿Y has grabado un videoclip?

Sí, siguiendo todas las medidas de seguridad he grabado en Chiclayo con caballos y bailando marinera. Es un esfuerzo grande en estos tiempos, pero vale la pena.

¿Cómo te animaste a grabar?

Me lo pedían los fans, y he visto que muchos videos míos tienen millones de vistas en YouTube, pero los monetizan otras personas y yo no cobro nada. Así que me he puesto las pilas con ese tema. (E.C.)b