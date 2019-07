Piden a Marisol que no maltrate a los hombres en sus canciones y ella responde: "Incito a que la mujer se defienda"

Marisol Ramírez, la ‘Faraona’, toma con humor que en Facebook se esté convocando a una marcha en su contra, a raíz de que los cibernautas la acusan de denigrar a los hombres con sus canciones. Además, la intérprete de ‘Canalla’ aprovechó para desmentir algún maltrato hacia el género masculino.



Marisol, ¿sabías que están convocando una marcha en tu contra?

Sí. Lo he visto pero me río y estoy tranquila, porque en el escenario no menciono ninguna palabra malcriada ni me refiero de mala manera de los hombres. Lo único que hago es transmitir un mensaje a las mujeres, a quienes sugiero que luchen por sus sueños, que no permitan que las humillen y salgan adelante. Además, mis canciones las han escrito compositores, no yo.



Entonces, reiteras que no denigras al hombre con tus canciones...

Tengo temas como ‘Canalla’, ‘30 segundos’ y no veo dónde existe la falta de respeto. Acaso, ¿es malo decirles a las mujeres que no se dejen maltratar y que no se queden calladas? Solo incito a que la mujer se defienda y salga adelante. Las letras de mis canciones son mis historias y vivencias. Canto lo que he pasado.



¿Has tomado con humor que se haya creado un evento para asistir a una marcha en tu contra?

No sé cuántas personas habrá en ese grupo de payasos que han creado esa página para fastidiar, pero me siento tranquila.



¿Pedirías que no te comparen con el caso de Tony Rosado?

Que no me metan en un problema donde no tengo nada que ver.