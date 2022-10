Marisol estará la noche de este viernes en Magaly Tv La Firme para comentar la polémica que se levantó con el ingreso de Giuliana Rengifo a la nueva temporada de El Gran Show. La popular ‘Faraona’ anunció que visitará el set de la urraca para hablar de las ‘robamaridos’, en una posible alusión a la cumbiambera.

Cabe indicar que ambas cantantes mantienen una antigua rivalidad hace varios años. Fue la misma Giuliana quien confirmó que su rencilla comenzó por un hombre llamado César Aguilar, con el que mantuvo una relación en 2014 pero fue manager y exesposo de Marisol antes de su romance.

“Fue un tema de pantalones, la señora se sintió celosa. Ella habló cosas negativas de mí y eso no me gustó. Desde ahí, decidí dejar las cosas ahí”, dijo hace unos meses la cumbiambera que fue ampayada con el notario casado Paul Pineda.

¿Quién es César Aguilar?

César Aguilar fue manager y primer esposo de Marisol. Manejó su carrera artísitca hasta el 2011, fecha en la que la Faraona se casó por segunda vez y contrató a su nueva pareja, Carlos Gómez, como representante. La cantante le dedicó uno de sus más populares temas, ‘La escobita’.

En 2010, cuando su relación ya había terminado, Aguilar empezó un romance con la bailarina Malú de la Vega, aunque ella aclaró que no destruyó el hogar de Marisol porque comenzó su relación cuando ellos ya estaban divorciados legalmente. “No me metí en su matrimonio, ellos ya estaban separados’, acotó en aquel momento.

Cuatro años más tarde, en 2014, César Aguilar empezó a salir con Giuliana Rengifo y todo salió a la luz por un ampay de Magaly Medina. Estuvieron juntos unos cuantos meses y luego terminaron, siendo La Faraona acusada de haber causado de separación.

En ese momento Giuliana indicó que su ex y Marisol todavía tenían temas que zanjar y se preguntó qué estaba pasando entre los dos en aquella época. La Faraona le contestó y aseguró que Aguilar ya estaba enterrado para ella como pareja y que no sentía celos de sus nuevas relaciones. “Si hubiera querido volver con él, hace rato lo hubiera hecho y hasta tendríamos una hija”, dijo en entrevista con Trome.

La pelea entre Giuliana Rengifo y Marisol

En 2021, Giuliana Rengifo aseguró no tener amistad con Marisol, aparentemente, porque la Faraona no le habría perdonado que estuviera con su primer esposo. “Intenté tener contacto con ella pero me dejó en visto y me bloqueó. Desde ese día, no hemos coincidido en un escenario. No por mí, sino por la actitud de ella porque la señora es un poco arrebatada”, acotó.

