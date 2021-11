La ‘Faraona de la cumbia’, Marisol, contó que atraviesa por un buen momento, enfocada en su familia y su carrera musical. El amor de pareja aún no llega a su vida, pero no se desespera porque en el momento menos esperado puede conocer a alguien.

Marisol, tus seguidores están a la expectativa de si encontraste el amor, pues en una entrevista a Trome dijiste que te enamorarías cuando llegue la vacuna contra el coronavirus…

Fue una broma que dije, a veces me sale cada broma cuando hablo, ja, ja, ja. Pero el amor llega solo y ya llegará en algún momento a mi vida. No estoy desesperada ni nada, mientras tanto a seguir trabajando.

¿Crees que espantas a tus pretendientes por ser una mujer empoderada?

Tal vez como dices se pueden espantar por mi trabajo o porque de repente piensan que uno gana más que ellos, pero yo creo que es más porque no llega la persona indicada. Hay gente que me anda ‘tirando maicito’, pero no me llama la atención. El día que yo me fije en alguien es otra cosa, así que estoy tranquila.

¿Cómo te está yendo en el trabajo?

Bien. Gracias a Dios tengo trabajo, me están saliendo presentaciones todos los fines de semana, tengo para llevar un pan a mi casa, al igual que mis músicos y la gente que trabaja con nosotros. El próximo año estamos retornando de gira a Europa y Estados Unidos, y si Dios quiere en abril viajaremos a Japón, también a Bolivia, México y Ecuador.

No ha sido nada fácil levantarse en medio de una pandemia…

Nada fácil, pero siempre mi carrera la he manejado impecable, esforzándome todos los días para darle lo mejor al público, sin tener que meterme en problemas o líos con alguien, empecé sufriendo, padeciendo, pero siempre con el perfil bajo y aquí estoy, demostrando lo que puedo dar con mi arte. Y ahorita preocupada por terminar mi nueva producción para el 2022, se vienen muchas novedades. Realmente, estoy muy contenta por todo lo bonito que me está pasando.

