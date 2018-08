Marita Hot afirma que no fue a la despedida de soltero de George Forsyth

Marita Guevara, conocida como ‘Marita Hot’, confirmó que sí recibió una llamada de los amigos de George Forsyth para que realice una despedida de soltero, sin embargo, desistieron porque el monto que pidió la bailarina era elevado.



“Sí hubo una llamada y me dijeron para que vaya a hacer una despedida. Fueron unos amigos de él. Pero no fui, para nada, deseo que se acaben las especulaciones. No lo he visto nunca en mi vida. Imagino que sí llamaron a alguna amiga. Yo di mi costo y parece que no les gustó, creo que fue por motivos de precio. Me dijeron que era una persona conocida y que vaya sin celular. Yo me asusté un poco”, sostuvo Guevara.



Por otro lado, Marita le deseó felicidad a Anelhí Arias y Alejandro García por su futuro matrimonio.



“La cornuda con el mantenido, qué se puede esperar de esos inútiles. Que sean felices, hasta que los cachos los separen”,

acotó.