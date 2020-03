La bailarina Marita Guevara, quien fue vinculada sentimentalmente al modelo Guty Carrera, contó que tiene tres meses de gestación, fruto de su relación con Benyamín Coronado.

“Estoy en casa con mis papás y llevando un embarazo muy tranquilo, recién me han aparecido los antojos, y todos me recomiendan que no salga para nada por el coronavirus. Todavía no me he hecho la ecografía para saber el sexo de mi bebé pero mi instinto maternal me dice que será varón”, dijo la popular ‘Marita Hot’.

Cabe indicar qu Marita Hot se hizo conocida por tener un affaire con Guty Carrera. Recientemente, la bailarina aseguró que el popular ‘Potro’ es un hombre ‘inestable en sus relaciones sentimentales’ y vaticinó que pronto terminaría su romance con la mexicana Brenda Zambrano. (F. López)