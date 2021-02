Después de que Lucía de la Cruz presentará públicamente a Benyamín Coronado como su nuevo galán, con quien tiene un romance cibernético ya que él vive en Chile, la bailarina Marita Guevara le recomendó a la criolla que tenga cuidado.

“No sabes todo lo que yo viví (con Benyamín), fue un infierno, agresiones, insultos. Gracias a Dios todo terminó y hace un año y medio tengo nueva pareja y soy feliz ”, dijo la popular Marita Hot.

Él dijo que está enamorado de Lucía. ¿Tú le crees?

Ni idea, que muchacho (24) se va enamorar de una señora mayor.

¿Quiere ‘colgarse’ de Lucía?

La busca solo por fama o dinero. Ella tiene hijas adultas, nietas, ojalá puedan aconsejarla. Lucía es una artista muy talentosa.

Lucía de la Cruz ‘templada’ de nuevo chibolo y se entera EN VIVO que tenía 24 años: “Dijiste que tenías 26″

A lo mejor Benyamín ya ‘sentó cabeza’...

Bueno, si es así que le vaya bien a los dos y que deje de escribirme.

¿Te sigue buscando?

Sí, me escribió hace poco, pero yo lo he bloqueado de mis redes y ahora lo que hace es escribirme de otros números telefónicos. Yo no quiero saber nada de él, es un mujeriego.