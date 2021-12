Maritere Braschi anunció, con mucho pesar, el fallecimiento de su mamá este miércoles 29 de diciembre, a los 78 años. A través de su cuenta de Facebook, la conductora de Latina dio la noticia a sus seguidores y se mostró esperanzada porque sabe que su madre está en un lugar mejor.

“Difícil despedir a una madre. No hay palabras que puedan expresar el dolor que uno siente. El duelo es un proceso largo, pero me da mucha paz pensar que mi mami partió a un mejor lugar y que ahí se encontrará con mis abuelos a quienes tanto quise. Vuela muy alto mami. Yo siempre te encontraré en las cosas más hermosas”, escribió la periodista.

Asimismo, se mostró agradecida por las muestras de cariño de sus amigos y fanáticos y en sus historias de Instagram, le rindió un sentido homenaje con fotografías de su infancia con ella.

MARITERE REGRESÓ A REPORTE SEMANAL

En octubre de este año, después de dos años, Maritere Braschi regresó a las pantallas de ‘Reporte Semanal’ y afirmó que está acostumbrada al horario dominical y más adelante le gustaría hacer entrevistas y reportajes.

Maritere, habrá algunos cambios en el contenido del programa.

No. En realidad está viendo un cambio en la conducción, pero la dirección recae siempre en el mismo equipo. ‘Reporte Semanal’ tiene un equipo consolidado, hace un buen tiempo, solamente estoy regresando yo en la conducción.

Es un espacio en el que te sientes cómoda.

Es un horario con el cual yo me identifico bastante porque he estado muchos años, desde la época de Contra punto’, luego ‘Reporte’. En algún momento he estado en otro programa, pero los domingos en la mañana lo he hecho por años en muchos momentos de mi carrera televisiva.

Ahora te toca volver a levantarte temprano todos los domingos...

Sí, pero nada se compara con madrugar de lunes a viernes. Por ‘90 Matinal’ (el noticiero) tenía que levantarme a las 3.30 de la madrugada porque a las 5 salíamos al aire. Mucha gente no tiene idea de los horarios que tenemos porque se despierta a las 7 de la mañana. Tengo incluso gente de mi familia, amigos que me dicen: “Te veo en el noticiero a las 7″, otros me dicen que lo ven a las 8.30 de la mañana, yo les respondo que estoy desde las 5 al aire.

En esta nueva etapa de ‘Reporte Semanal’ vas a realizar entrevistas y reportajes.

Mira, me encantaría. No lo voy hacer ahorita porque estoy pasando de un programa al otro. Para hacer cualquier cosa tienes que prepararte, requiere de un tiempo. Pero sí me encantaría hablar con la producción, con la dirección y pedir tener una participación en cuanto a entrevistas y eventualmente también poder hacerme cargo de alguna nota.

Es una idea que te entusiasma.

Sí, en algún momento se dará y lo voy hacer con mucho gusto.

De qué manera ‘Reporte Semanal’ marca la diferencia.

En Latina, los domingos, tenemos en la noche ‘Punto Final’ y en las mañanas ‘Reporte Semanal’, que tiene la característica de tener notas, de repente, más sociales. Ahí entra mucho el enfoque humano que le damos a las noticias.

¿Cómo ves el rol de la prensa actualmente?

Yo lamento muchísimo cada vez que hay enfrentamientos contra la prensa. Creo que siempre debe haber un respeto. Entiendo que no siempre la prensa va a decir, digamos por ejemplo lo que el Ejecutivo pueda querer escuchar. Pero, precisamente parte de la buena relación que el Ejecutivo tiene que saber cultivar, una de la más importantes , es con la prensa porque de alguna manera recogemos el sentir de la gente, incluso de distintos sectores.

