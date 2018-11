Maritere Braschi es duramente criticada en Twitter por comentarios sobre el juez Richard Concepción Carhuancho

La conductora de Reporte Semanal Maritere Braschi cuestionó la orden de prisión preventiva que el Richard Concepción Carhuancho emitió contra el abogado Vicente Silva Checa por el presunto delito de lavados de activos, lo que le valió una serie de críticas en Twitter. Muchos le recordaron que su esposo Mendel Winter fue condenado por corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori y hasta la compararon con Karina Kalmet.



Maritere Braschi opinó que el juez Richard Concepción Carhuancho solo 'habla y habla, pero no hay ni una sola línea que diga que Vicente Silva Checa' debe estar preso.



“¿Dónde están los peces gordos? ¿Dónde está Alejandro Toledo? ¿Dónde están los que sí recibieron plata de Lava Jato? Meten (a prisión) a Vicente Silva Checa que no manejaba plata, no tenía ni un cargo, que no tenía gente a su cargo ¿O sea, dónde están?", manifestó enfática Maritere Braschi.

Maritere Braschi agregó que todos se están distrayendo con las 'grandes filosofías del señor juez' cuando lo que se necesita son resultados reales (en la lucha contra la corrupción).



Estos comentarios generaron las criticas de los twiteros, quienes le recordaron que su esposo Mendel Winter fue sentenciado por actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Otros cibernatuas se preguntaron porque Maritere Braschi no dice nada de Alan García e incluso algunos se atrevieron a calificarla como la 'nueva Karina Calmet', quien es una confesa simpatizante del fujimorismo.



#ReporteSemanal muy desatinado el comentario de #mariterebraschi!!Osea el juez Carhuancho no hace un buen trabajo?Pues para su información señora, muchos peruanos lo apoyamos y lo admiramos por tener los cojones de enfrentar a una gran mafia que venía operando en el país. — BALLESKKA (@balleskka) 11 de noviembre de 2018

#ReporteSemanal uyuyuy no se aguantó más y #MaritereBraschi lo dijo. Soy #KeikoLover y me comporto como una q recibe su taper y luego despotrica repitiendo lo q ella nos ha enseñado. #SoyUnaSubordinada “Xq yo!..y ellos no? — Daniel Gonzales (@dagonsi) 11 de noviembre de 2018

Maritere es la nueva Karina Calmet — Hugo Xavier Pillco (@SoyHugoX) 11 de noviembre de 2018