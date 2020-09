POR: Marco Gonzales

La guapa conductora de ’90 Matinal’, Maritere Braschi, nos dio unos minutos de su tiempo para responder nuestro cuestionario, en el que se describe como una mujer original y buena compañera, pero también admite que a veces suele ser un poco impulsiva.

Maritere, ¿cuál es tu secreto para mantenerte regia?

Alimentarse bien, descansar adecuadamente, hacer ejercicios y tomar mucha agua.

¿Te has tentado por alguna cirugía plástica?

Me inclino por tratamientos no invasivos.

¿Qué locura de amor has hecho?

No recuerdo haber hecho alguna locura de amor.

¿Volverías a casarte?

Creo en el matrimonio, pero a estas alturas de la vida también podría compartir mi vida con mi pareja.

¿Perdonarías una infidelidad?

Puede ser. Pienso que la infidelidad hay que analizarla y conversarla. No me gusta decir no, nunca y jamás.

¿Quién es el amor de tu vida?

Mis hijos, en primer lugar, mi papi y, en este momento, mi pareja ocupan un lugar importante en mi corazón.

¿Cómo te conquistó tu pareja?

Con muchos detalles, me gustó mucho porque fue poco a poco.

¿Soñabas con ser periodista?

No lo tenía claro de muy joven, pero sí sabía que me gustaba comunicar, así que encajaba perfecto en la profesión de periodista.

¿Quién es el personaje que te gustaría entrevistar?

Al presidente Vizcarra, pero no para que nos hable de lo que nos dice siempre, sino de otras cosas.

¿Qué lección te está dejando la pandemia?

Cuando uno no tiene salud, las cosas materiales no cuentan y no puedes disfrutar absolutamente de nada.

¿Cuál es tu mayor temor?

Tener que irme de este mundo cuando mis hijos todavía me necesitan.

¿Qué palabra crees que te describe mejor?

Original. Siempre he tratado de no copiar a nadie.

¿Cuál es tu mayor virtud y tu peor defecto?

Soy buena compañera y admito que soy un poco impulsiva.

Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía?

La llamaría ‘Maritere’, como le puse a mi talk show. O como la canción ‘A mi manera’.