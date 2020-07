Por: Lady Gamarra

La conductora de ’90 Matinal', Maritere Braschi , contó que la cuarentena ha fortalecido la relación sentimental con su pareja Guillermo e incluso reveló que uno de sus secretos es que cada uno tiene su propio espacio.

¿Te gustaría concretar los planes de matrimonio con tu pareja en un futuro?

Dentro de las cosas que me ha quedado claro es que al final lo que más importa en las relaciones es que sean sanas y no tóxicas. Muchas veces le damos importancia a las formas, yo agradezco haber logrado una relación donde dos personas se pueden apoyar mutuamente, que ya es bastante porque durante la pandemia mucha gente se ha dado cuenta de cosas que no había visto en su pareja.

Se han dado muchos divorcios en la cuarentena, pero en tu caso se ha fortalecido tu relación…

Cada uno tiene su espacio y eso me ayuda muchísimo. Él tiene su casa y yo la mía.

¿No han pensado en la convivencia?

Siempre hemos dicho que si viene la convivencia cada uno tendrá su espacio e incluso hemos hablado de que él tendrá su cuarto de televisión.

Maritere Braschi y su pareja disfrutan de su romance sin convivencia y dándose cada uno su espacio

Entonces, ese es el secreto de su relación…

Creo que sí. Pasa por un tema de respeto y espacio de la privacidad.

De otro lado, ¿te ha afectado emocionalmente cubrir toda esta coyuntura por la pandemia en ’90 Matinal'?

Totalmente. Me ha sensibilizado muchísimo y me siento agradecida por estar donde estoy; además, por estar con vida.

Tienes casi 4 décadas de carrera televisiva. ¿Es complicado seguir vigente y tener el respaldo del público?

No diría que es complicado ni fácil. Diría que son diferentes públicos, hay uno que me ha seguido desde los inicios de mi carrera, otro que me recuerda de la época del ‘talk show’ y hay un público nuevo.