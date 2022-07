La conductora Maritere Braschi señaló que tiene una relación muy sólida con su pareja Guillermo Acha e incluso contó que tienen planes de casarse el próximo año.

“Ustedes (periodistas) saben que estoy enamorada, no es ningún secreto, hace tiempo tengo una relación bonita y bastante estable. Ya tenemos 10 años, es una relación sólida, bonita, ya integrada entre ambas familias y con mis hijos también, eso es lo más bonito.”, sostuvo Braschi.

¿Hay planes de casarse o solo optarán por la convivencia?

Si nos gustaría casarnos, pero nos da un poquito de flojera organizar todo. Lo íbamos hacer antes de la pandemia, luego vino esto y se atrasó. Ahora todo el mundo se casa los fines de semana y todo está copado.

Entonces, ¿no descartas casarte el próximo año?

Si nos gustaría, pensábamos hacerlo este año, pero empecé a averiguar y todo está copado.

¿Cuál es el secreto para que todo marche bien en la relación?

La tolerancia, la comprensión y la independencia. Que ninguno absorba o domine al otro, y que cada uno tenga su espacio.

¿Eres una mujer celosa?

Cero celosa. ¿Si soy de revisar el celular? Ay no... Me muero antes. Me sentiría mal conmigo misma.

¿Tu pareja es celoso?

Me dice que confía 100% en mí, sería incapaz de hacer nada, estoy enamorada y cuando una mujer lo está se siente completa.

Por cierto, hay muchas figuras del espectáculo que se hacen sus arreglitos, sin embargo, tú no eres amante de las cirugías y te mantienes muy bien físicamente...

Si yo me hiciera cirugías, no estaría así (se estira el rostro con la mano).





