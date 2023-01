La periodista Maritere Braschi reveló que su relación amorosa con el empresario Guillermo Acha se ha consolidado y ya han hablado de boda. Además, afirmó que ahora que conduce ‘Reporte semanal’ ha recuperado sus horas de sueño.

“A nivel de mi vida personal y mi relación sentimental, puedo decir que estamos más consolidados que nunca”, afirmó la conductora de ‘Reporte semanal’.

¿Hay planes de boda?

Con respecto a los planes de boda, sí los hay y en cualquier momento vamos a dar la sorpresa.

Hablando de otro tema, ¿te sientes cómoda en ‘Reporte semanal’?

Regresé los sábados y domingos con ‘Reporte semanal’ y he recuperado un espacio, tengo más tiempo para mí, para hacer cosas importantes que había dejado de hacer por el noticiero, que es un ritmo fuerte. Entonces, ahora hago ejercicios, puedo aceptar viajes a provincias u otro tipo de trabajos. Ahora he podido trabajar más que en los últimos dos años.

¿Es difícil el ritmo del horario del noticiero?

Sí, pero ya me había acostumbrado o pensaba que me había acostumbrado y una vez que sales te das cuenta de que es imposible acostumbrarse a no dormir bien. Ahora he recuperado dormir más de las 6 de la mañana.

Hay mucha gente que te ha seguido a lo largo de tus 30 años de carrera.

Son varias generaciones (que la siguen). Incluso cuando comparto mis videos en directo mucha gente me escribe y me dice ‘yo te veía desde chiquito’ y ‘que sigo igualita’, y hasta se acuerdan de la música de mis programas. Finalmente nosotros entramos a los hogares de las personas, en mi caso era a la hora del desayuno, y es muy bonito que tengamos esa relación con el público.

Melcochita crea apodo a Maritere Braschi, quien estalla en risa: “Mi querida Cenicienta de Caja de Agua”

En las últimas Elecciones Regionales y Municipales del 2022, el cómico Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, fue uno de los personajes que se robó el show al ser protagonista de un divertido momento.

El comediante, quien estuvo acompañado de las cámaras de Latina Televisión desde que salió de su domicilió hasta que acudió a su centro de votación, no desaprovechó la oportunidad para ponerle un apodo a la presentadora de noticias Maritere Braschi.

“Maritere, mi querida cenicienta de Caja de Agua”, señaló ‘Melcochita’, provocando que Maritere, que se encontraba en el estudio, y la conductora Fátima Aguilar estallen en risa.

Lejos de molestarse, la conductora del noticiero de Latina tomó con buen humor la broma y dijo que se sentía halagada. “Lo recibo con todo cariño. Es un honor que ‘Melcochita’ me ponga mi ‘chaplín’”, señaló.

Los integrantes del equipo de producción que se encontraba en el canal no pudieron contener la risa y soltaron carcajadas al escuchar el curioso sobrenombre que acababan de ponerle a la figura de Latina.

TE PUEDE INTERESAR: