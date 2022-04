Íbamos cuatro en el ascensor, habíamos apretado el botón que nos llevaría al piso donde haríamos la entrevista y las fotos. De pronto, ella entonó una canción: ‘Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos…’ y movió sus brazos con el ademán que hacen las salseras de corazón y sonrió. El gráfico, la periodista de Relaciones Públicas de Latina y yo habíamos sido testigos del lado más sincero y puro de María Teresa Braschi, la dama de 58 años, aunque no parezca y nadie lo crea. Sonreímos, celebramos su ‘achoramiento’ y encontramos el momento preciso para la primera interrogante.

TE VA A INTERESAR: CUTO GUADALUPE ‘CUADRÓ' A LA PEPA EN LA JUGADA POLÉMICA DE JB





‘Maritere’, ¿cuántas veces has ingresado al quirófano para hacerte tus ‘arreglitos’?

Me he realizado tratamientos que no tienes que cortarte la cara. Antes todo era hacerte una ‘jalada’ y ahora te puedes aplicar vitaminas.

Hay mujeres que no paran nunca.

Lo prioridad es sentirte bien, porque si no tienes el espíritu tranquilo contigo mismo, siempre estarás en búsqueda de cirujanos plásticos.

¿Cuántas veces te observas al espejo?

Yo no me conecto con eso.

Casi todas lo hacen.

Siempre me ha sorprendido cómo algunas amigas, mientras conversamos, se están mirando.

¿Estás lejos de esa coquetería?

Ni siquiera llevo uno en la cartera. Me siento serena y relajada.

Debes tener una dieta muy estricta.

Nunca he dejado de comer rico, disfruto mucho.

¿Cuál es tu desayuno?

Huevos, atún, croquetas, suplemento de proteínas, palta, que es grasa natural.

¿Pan?

Nada, solo una tostada.

¿En el almuerzo?

Ají de gallina sin arroz, pero le pongo una papa y un camote.

¿Un plato en especial?

Lomo saltado.

María Teresa Braschi dejó en claro que no es de tomar alcohol y no fuma. (Fotos; Allengino Quintana)

¿A qué hora es tu último alimento?

A las 6:30 de la tarde.

¿Y qué podría ser?

Una sopa, una buena ensalada o una lata de atún con cebollita.

¿Y si ‘pecas’ por la tarde?

Si me ‘despacho’ bien, ya no como hasta el desayuno del día siguiente.

MARITERE NI FUMA, NI BEBE LICOR

Contigo no funciona la frase: ‘Al hombre se le conquista por el estómago’.

De más chica preparé alguna torta de chocolate para un enamorado, pero nada más, je, je.

¿Fumas?

Jamás he probado un cigarrillo.

¿Bebes licor?

Nunca me he emborrachado y creo que me he perdido algunas cosas, ja, ja.

Me cuesta creer que no tengas el ego alto y la vanidad también.

Cuando era niña, si alguien le decía a su mamá: ‘Qué preciosa es su hija’, ella respondía: ‘Lo más importante es que es buena’.

¿Entendiste el mensaje?

Sí. Tuve 20 de conducta en el colegio.

Mariatere contó que prefiere la salsa dura. Le gusta Fruko y sus Tesos, además, de Llorarás de Óscar de León. (Fotos: Allengino Quintana)

¿Otro ejemplo?

Me invitaron para participar en ‘Miss Perú’ y mi mamita me aconsejaba que no valía la pena.

EL ROSTRO MÁS BELLO

Ella tenía todo muy claro.

Cuando me eligieron el rostro más bello, fui con mi tía porque no tenía apego a esas cosas.

¿Qué te inculcó?

Promovía que aprenda idiomas, que haga deporte.

Hoy bailaste salsa en el ascensor...

Me gusta la dura, no soy tan joven y de mi tiempo me agrada Fruko y sus Tesos, ‘Llorarás’ de Oscar D’León.

¿Has ido a polladas?

Claro que sí.

¿La última?

Una que organizó Evangelina, la que sobrevivió a los huaicos.

¿La pareja tiene que rumbear bien?

Me costaría mucho estar con alguien que no le gusta.

“SOY DEPORTISTA, ENERGÍA PURA Y GUERRERA”

¿De verdad?

Por supuesto. Soy deportista, energía pura, guerrera y no sería compatible con una persona que esté más en la onda intelectual, leyendo en casa.

¿Te sientes exitosa?

A veces esa palabra la asociamos con lo que tienes y nos olvidamos del ser.

Explícate, por favor.

Siempre le menciono a mis hijos: ‘El triunfador es aquel que con lo que tiene es feliz’.

Y ahora te vemos en ‘Reporte semanal’.

El sábado salimos desde las 9 de la mañana y hacemos notas sobre la rica comida y los parajes más bellos del país. Los domingos estamos desde las 8:30 de la mañana con temas más sociales. Eso me hace feliz.

Y sé que andan en una campaña...

Se llama ‘#Te estamos mirando’ y es una lucha contra la corrupción en el Perú.

Un gran abrazo.

A ustedes un cordial saludo y el respeto a tus lectores.

Casi una hora entre conversar y realizar las fotos deja la sensación de que hemos charlado con una señora sin filtros, definitivamente empoderada. Para una dama como ella siempre viene bien recordar la frase del genial poeta español Antonio Machado: ‘Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer’.

MÁS INFORMACIÓN: