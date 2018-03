Marky Ramone nos dice el motivo por el que The Ramones sigue (y seguirá) vigente [VIDEO y FOTOS]

Poco después de las 9 de la noche en las instalaciones del lujoso Hotel Blazzer, de Miraflores, nos recibe Marky Ramone. Vestido con una camiseta sin mangas de Felix the Cat y unos jeans ajustados, el mítico rockero nos extiende la mano, donde un anillo con sus iniciales resalta.



Su rostro refleja algo de cansancio. Claro, muchos medios lo han entrevistado minutos antes que nosotros y los años ya pasan factura. Las respuestas que nos da Marky Ramone son escuetas y claras, contesta sin rodeos.



Para él, la vigencia de The Ramones se sostiene en dos cosas. “El contenido de las letras y la energía”, apunta Marky Ramone mirando a la cámara.

CUESTIÓN DE RENOVACIÓN

Es conocido que The Ramones es una de las bandas que marcó la historia en el rock. Su legado no solo se ve en la influencia que tuvo en los grupos que le siguieron, sino también en la cultura popular.



Esto se puede ver en, por ejemplo, los conocidos polos con el escudo de The Ramones que muchos jóvenes lucen sin saber muchas veces qué significa en realidad.

¿Acaso habrá un día una agrupación que marque de tal forma en el futuro? "Sigo esperando", nos comenta Marky Ramone. Para que se geste algo así, añade, algunas condiciones son necesarias.



"Deben tener su propio estilo, escribir buenas canciones", señala Marky Ramone, quien estará en el Centro de Convenciones Festiva este 17 de marzo.