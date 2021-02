Martha Chuquipiondo, la recordada ‘Mujer boa’, contó que pidió garantías para su vida porque desde hace tres semanas viene siendo agredida física y verbalmente por el joven venezolano Luis Eduardo Peña González (21).

Según cuenta, todo se inició con un problema doméstico en la habitación que alquila en San Miguel, porque bajó la presión del agua mientras su vecino se duchaba.

"Esta es la tercera y última vez que me agrede, y no lo voy a tolerar porque hasta me amenazó de muerte. Yo no quiero amanecer mañana descuartizada, incluso su padre es testigo y sé que lo ha golpeado. Ahora la mamá me ha denunciado y yo no sé de qué me puede denunciar esa señora porque la agredida acá soy yo", precisó la 'Mujer boa'.