Martín Arredondo debutó hace mes y medio como productor de ‘Más vale tarde’ que conduce Mathías Brivio, por Latina. Dice que el horario es complicado, porque compiten con ‘La banda del Chino’, el noticiero de ATV y el bloque de Paco Bazán y Jaime Bayly por Willax, pero no imposible.

“Yo he entrado hace un mes y medio como productor periodístico de ‘Más vale tarde’. Es un reto bastante difícil, un horario muy complejo, pero no imposible y he encontrado un equipo de muchos jóvenes, un equipo pequeño, pero con hartas ganas de querer aprender, luchar y pelear. A Mathías (Brivio) lo conozco hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos, hemos sido reporteros, coincidimos en dominicales y a Julio Peña, el productor ejecutivo, lo conocía de nombre y nos hemos encontrado para poder darle forma (al programa) y salir a pelearla. Esa es la idea en el horario de la noche que es bastante competitivo”, dijo Arredondo.

Tú tienes experiencia en ese horario porque estuviste muchos años con ‘La banda del Chino’, y ahora estás compitiendo con ellos.

Competir con ‘La banda del Chino’ es difícil. Es un equipo grande, con muchos años de experiencia en ese horario y además, chequeo todos los días el noticiero de ATV en combinación con el bloque de Paco Bazán, que también está en el horario de la medianoche, a eso súmale el espacio de Jaime Bayly, en Willax. Yo soy bien chancón y paro viendo los programas para ver quiénes están a mi costado y ver cómo podemos entrar en la competencia.

Pero tu competencia más directa es ‘La banda del Chino’.

No, ellos son casi 30 personas, es un equipo que tiene 10 años de experiencia contra nosotros que somos con las justas 10. Somos un equipo que recién se está formando. Es un horario competitivo por Paco, por ‘La banda del Chino’ y por Jaime Bayly, los tres por igual . Yo los miro con mucho respeto porque eso nos permite, a nosotros como equipo, saber en qué terreno estamos.

Le quieren dar su propio estilo a ‘Más vale tarde’ para diferenciarse de los demás programas.

La idea es encontrar la estructura donde esté cómodo Mathías, que es lo más importante. Esto es como un equipo de fútbol, Ricardo Gareca arma todo su equipo para explotar a Paolo Guerrero, lo mismo es acá, es armar el equipo para rodearlo, para que Mathías esté en su zona de confort y pueda lucir como figura y talento.

Ya han llegado a ese punto.

Lo bueno es que yo conozco a Mathías y tengo la confianza de conversar con él y decirle: ‘Hoy probemos esto’, ‘vamos por este lado’. Y bacán que Mathías diga ‘ya vamos’ sin problemas.

El formato es muy parecido a ‘La banda del Chino’

Es una combinación que no la he inventado yo. Esta combinación de entretenimiento con información, para mí, mi primera referencia es un programa que se llamaba ‘Esta noche’, que lo daban en los años 80, y el director era Gonzalo Rojas en canal 9. De ahí han venido un montón. Yo sostengo una frase: ‘En televisión no hay nada inventado y nada nuevo por inventar’. El hacer crónicas y combinarlo con entretenimiento lo hacía ‘Esta noche’, ‘Fin de semana’, ‘Al sexto día’. En todos los canales hay un espacio que te combina información con entretenimiento.