LO DESMINTIÓ. Marco Rodríguez se pronunció. El exmiembro de la producción de Enemigos Públicos mencionado por Martín Arredondo en su defensa tras ser acusado de acosar a Mónica Cabrejos, rompió su silencio y desmintió al exreportero de televisión, quien dijo que fue la conductora quien lo invitó al cine.

“Los amigos de Mónica sabemos que ella es devota de la virgen del puño y que es IMPOSIBLE que ella pague las entradas de tres personas un domingo (el día más caro) en el cine UVK de Larcomar (…) Esa tacañísima persona es la que ahora supuestamente pagaría la invitación en el cine más caro de Lima un domingo. Suena gracioso, pero es evidente que Mónica no lo haría” , dijo.

Asimismo, señaló que, a pesar que no tiene pruebas de que Arredondo acosó a Mónica Cabrejos, sí le consta que no es “una buena persona”.

“No sé si sea un acosador. No me consta. Pero lo que me queda claro es que es una mal líder, un mal amigo y una mala persona”, escribió.

Marco Rodríguez no respaldará a Martín Arredondo

Esta tarde, Martín Arredondo afirmó que Marco Rodríguez sería su testigo, ya que fue con ellos al cine; sin embargo, el exmiembro de su producción dijo que no lo haría.

“Creo que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero si te vas a defender, primero ponte a pensar si a las personas que vas a poner como testigos, van a respaldar lo que dices”, dijo Rodríguez.

“Que feo se siente tener que probar que no hiciste algo, ¿verdad? Yo tuve que pasar por lo mismo cuando decidí irme de un espacio (porque yo me fui, a mí nadie me botó) en el que ya no me sentía cómodo y en el que había cosas que alguien dijo y no eran verdad. Sé lo que se siente. Lo viví en carne propia. No celebro lo que le sucede a ese señor. Pero en algún momento de la vida nuestros actos no pasan la factura”, manifestó.

Martín Arredondo es una mala persona, según Rodríguez : “Dijo que tenía problemas con mi cuerpo y que olía mal”

Según detalla en su extenso post en Facebook, Marco Rodríguez fue diagnosticado con depresión e hiperhidrosis (sudoración excesiva) y esto provocó que su cuerpo cambiara e incluso que sus compañeros de trabajo se burlen de él en un grupo de WhatsApp.

Además, reitera que Martín Arredondo nunca lo defendió ni le preguntó qué le pasaba, por el contrario, le dijo a Aldo Miyashiro que había sido separado de grupo debido a que “olía mal” y no “trabajaba igual”.

“(Aldo Miyashiro) Me dijo que le preguntó a Martín Arredondo el motivo (de que no estuviera) y este le respondió que ya no me quería porque yo ya no trabajaba igual, que tenía problemas con mi cuerpo, que olía mal, que iba a trabajar en un estado que parecía drogado o ebrio”, escribió.

