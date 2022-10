Está decepcionado y enojado. Martín Farfán habló acerca de las críticas que tuvo María Antonieta de las Nieves acerca de la imitación que hacen de la Chilindrina en distintas partes del Perú, en especial cuando se refirió a él.

Cómo se recuerda, hace unos días la actriz mexicana cuestionó las imitaciones de su personaje en el programa ‘JB en ATV’: “ Hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra (interpretado por Martín Farfán), no tengo nada contra los negros . Mis personajes cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y 50 años de una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”.

Ante lo dicho por María Antonieta de las Nieves, Martín Farfán indicó en una entrevista realizada por El Popular: “ Tiene todo contra los negros, la gente de mi raza está brava . La comunidad está indignada porque ella ha venido a trabajar acá mil veces, y que diga eso de nosotros. Es muy doloroso, de verdad. La gente la recibió con los brazos abiertos, su racismo es tan notorio ”.

Sin embargo, admitió ser seguidor del trabajo de la Chilindrina, pero que se encuentra decepcionado por sus declaraciones: “He crecido con ella, pero ya no. Hablar de mi raza, yo estoy orgulloso de ser negro. Se me cayó totalmente. Me siento decepcionado. Ella es una estrella, creo que antes de hablar debió pensar lo que iba a decir. Si el ‘Chavo’ (Roberto Gómez Bolaños) estuviera vivo, no habría permitido que hable en contra de los peruanos”, finalizó Farfán.

