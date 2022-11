El cómico Martín Farfán contó que seguirá un año más en el programa ‘JB en ATV’, ya que acaba de renovar su contrato y está feliz porque ahí ‘me siento en familia’. Además, anunció el lanzamiento de los panetones de la Tía Bombele´.

“Ya renové por un año más, así que tendré chambita por todo el 2023. Yo estoy feliz de seguir perteneciendo al elenco de Jorge porque es una persona que te da muchas oportunidades y mucha participación. Estoy totalmente agradecido con Jorge, con Karim Marengo, que es su esposa y la productora del programa y también con ATV que nos da el apoyo para que el programa siga creciendo como debe ser”, señaló.

¿Te sientes cómodo en el programa?

Por supuesto, lo principal es que el grupo que estamos ahí somos bien chéveres.

Se comenta que después del éxito del programa especial de Carlos Álvarez y Jorge Benavides, habría la posibilidad de volver a juntarse.

Yo no sé, eso lo decide el canal y solamente el señor Jorge Benavides sabe que es bueno para el programa, lo que suma. Con la capacidad y la experiencia que tiene él, toma las decisiones referente programa

¿Cómo ves la competencia?

Definitivamente cada programa tiene su propio público, eso se ve con las cifras, y agradecemos al público porque llegamos a una casa nueva como ATV, con todas las expectativas y gracias al público nos mantenemos con un buen rating y el programa tiene mucha acogida. Además, hay público para todos y lo principal es que haya chamba.

Ahora la cosa ha mejorado.

Definitivamente ahora con las activaciones, los shows, la cosa se ha puesto un poco mejor. Además, estar en televisión es una vitrina.

Ahora tienes un nuevo emprendimiento...

Sí, mis panetones. Yo empiezo en octubre con los turrones y ahora es la temporada de los panetones de la tía Bombelé. Yo feliz porque tienen bastante acogida, es un emprendimiento que poco a poco se está haciendo más conocido, al igual que el turrón que es un éxito gracias a Dios.

En esta época navideña rayas...

Definitivamente hay que aprovechar, pero siempre cuidándonos con todo los protocolos, porque tú sabes se viene la quinta ola y eso nos puede jugar en contra.

Fue un tiempo duro la pandemia...

Estuvimos dos años privados de vender panetones y turrones, la venta bajo. El señor de los Milagros no salió, no se pudo producir turrones durante la pandemia, pero gracias a Dios ahora todo está mejor y hay que cuidarnos para no volver a caer en lo mismo.