El actor cómico Martín Farfán lleva 27 años de matrimonio y ante la ola de separaciones que se suscitan en la farándula en los últimos meses, señaló que su secreto es el amor, la comprensión y una buena comunicación. Revela que conoció a su esposa, Elizabeth Villalobos, porque se le acercó a pedirle un autógrafo. Además, comentó que acaba de sumarse al elenco del ‘Circo de la Tía Gloria’ junto a Jorge Benavides.

Pocos conocen que tienes un matrimonio de 27 años, ¿cuál es el secreto para mantenerse tanto tiempo juntos?

Sí, tenemos juntos 27 años, toda una vida junto a Elizabeth Villalobos. Lo más importante es que haya mucho dialogo, mucha comunicación, comprensión y verdadero amor. En toda relación van a existir momentos buenos y malos, como dicen, sus altas y bajas, pero en mi caso nunca hemos hablado de separarnos, todo lo hemos solucionado conversando, buscando un entendimiento. Tampoco hemos tenido problemas tan graves y, a veces, hay que ceder un poco.

Nunca se ha roto la confianza entre ustedes...

No, siempre se ha mantenido. Además, te repito, nunca hemos vivido problemas que nos agobien. Quizás al principio existían los celos porque siendo artista, siempre he trabajado en un ambiente donde hay chicas, pero mi esposa con el tiempo entendió que solo voy a trabajar, así me conoció.

¿En qué circunstancias se conocieron?

Recuerdo que ella se me acercó a pedirme un autógrafo, luego fuimos amigos y después mi enamorada. Eso sucedió cuando yo estaba actuando en la novela Obsesión con Gianella Neyra. Ella quería los autógrafos de Christian Meier y Santiago Magill para su sobrina. En esas épocas yo también estaba tocando en el grupo de los Hermanos Santa Cruz en Barranco y la invité a la peña, y surgió una linda amistad y luego, fuimos pareja.

Un romance rápido...

Ni tanto, porque terminamos. Luego, unos años después, estaba grabando la novela ‘Luz María’ en la Catedral de Lima y apareció su prima, nos saludamos y al rato llegó. Nos reencontramos después de mucho tiempo y retomamos la relación hasta el día de hoy... así es el destino. Tenemos 27 años juntos y un hijo, Jordy, que ya tiene 23 años, es profesional y está estudiando su segunda carrera.

En algún momento se dijo que tenías otro hijo...

Se decía que tenia hijos, pero eso fue falso, no hay nada... ya hubiese salido. Es más, condeno a todos esos padres que dejan hijos regados por aquí y por allá.

Ahora estás en el ‘Circo de la Tía Gloria’...

Acabamos de empezar la temporada junto a Jorge Benavides, Carlos Vílchez, Dayanita, la ‘Churro crudo’ y ‘Yuca’. La respuesta del público ha sido extraordinaria con un show divertido para toda la familia. Tanto niños como adultos disfrutan, se ríen y ven parte de lo que hacemos en la televisión. Estamos en el Instituto Gilda Ballivian, en la avenida Vargas Machuca, en San Juan de Miraflores.