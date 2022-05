‘Martín Vizcacha’ (Miguel Moreno) : “A mí no me gusta el pionono, sino el keke”

El expresidente ‘Vizcacha’ (Miguel Moreno), está en el ojo de la tormenta por el ‘ampay’ que le hicieron en el aeropuerto del Cusco, su hospedaje en un hotel cinco estrellas de esa ciudad y los mensajes ‘cariñosos’ que la ‘poeta del pionono’ le dedicó y por eso, salió al frente para dar su descargo con un toque de humor y asegurar que nunca ha sido infiel.

Presidente ‘Vizcacha’ a usted solo le faltó, en su discurso, decir ‘no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel’

La verdad no fui fiel. ¡Ay, perdón! No fui infiel, no fui infiel, no fui infiel; tengo que repetirlo varias veces para creérmelo.

Pero de nada le valió porque Magaly Medina presentó imágenes donde está mismo quinceañero en coqueteos y de la manito con la ‘poeta del pionono’

Eso es falso, seguro es ese Miguel Moreno imitándome, nunca estuve con ella en el Cusco, ni el cuarto del hotel ‘adulterio’. No me van a doblegar y no me gusta el pionono, sino el keke.

Ahora lo comparan con los de la ‘pichanga’....

No me compare con esos infieles. Recuerde que soy un expresidente. Además, dígame ¿Cuándo un Presidente peruano ha mentido? Mejor no responda...

Verdad que su nueva chapa es ‘Lagarto Juancho?

¡Ah! El dibujo que tenía muchas aventuras como yo. Bueno, algunos dicen que más que lagarto soy el coyote porque las trampas no me dejan...

Magaly dijo que ni siquiera la nariz ‘más chinvenguenchona de la cumbia’ se atrevió a tanto...

Mejor no respondo porque ahorita me aplican la cuarentena...

A propósito la ‘poeta del pionono’ parece que estaba algo saltona porque también dijo que su ex secretaria en palacio era la ‘veri, veri’

Repito la señorita del pionono es solo una conocida, que por coincidencias de la vida se hospedó en el Hotel Adulterio del Cuzco, nunca me la crucé en el hotel y nunca supe que estaba en es habitación que tiene jacuzzi con burbujas. ¡Ay, rico, rico, rico!

Por último tiene algo qué decir en su defensa o está buscando que jugarse una ‘pichanga’ más...

Bueno, decirles en mi defensa que nunca he mentido, como Presidente ni como esposo, puedo caminar con la frente en alto porque esos besos y esas caricias que ustedes vieron... ¡Ay perdón me equivoqué de floro... Solamente decirles que tengo un lote de vacunas y que cuando quieran puedo vacunar, los espero en el hotel Adulterio, se los dice su ‘bebito agú'.

