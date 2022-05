JB sigue sorprendiendo a sus seguidores con sus ocurrencias. Esta vez realizó una imitación del expresidente Martín Vizcarra esta vez a lo Guty Carrera cuando afirmó ‘yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel’, en clara alusión a la presunta infidelidad que habría cometido con la excandidata Zully Pinchi.

Con un divertida Reel de Instagram, Jorge Benavides arrancó más de una carcajada a sus seguidores . Se trata de una imitación que será emitida este sábado en JB en ATV.

La secuencia desde ya es muy esperada por todos sus seguidores, pues ya tiene más de 11 mil me gusta y más de 300 comentarios.

TROME | JB imita a Martín Vizcarra a lo Guty Carrera (Instagram)

Recordemos que Guty Carrera manifestó el recordado ‘yo no fui infiel’ , cuando descartó haberle sido infiel a la guapa Melissa Loza. Varios después el expredidente Martín Vizcarra también niega haber cometido una infidelidad.

