GANÓ MILAGROS LEIVA. El anunció de Martín Vizcarra sobre la reactivación económica también contempla el servicio de peluquerías. De inmediato, usuarios de redes sociales convirtieron el nombre de Milagros Leiva en tendencia tras el pedido que hizo la periodista sobre los centros de belleza.

Como se recuerda, Milagros Leiva le pidió encarecidamente al mandatario que reabran las peluquerías porque sus extensiones se le estaban cayendo y pronto tendría que conducir “pelada”. “Yo sí creo que se tienen que abrir [las peluquerías] y no es un tema de vanidad, yo creo que los centros de atención de belleza —como ha sucedido en Estados Unidos, Alemania, en todo el mundo— sí se tienen que atender porque se trata de que las personas se vean bien, la salud emocional”, indicó.

"En esta pandemia se me están cayendo todas [las extensiones] y la verdad es que no sé cuándo van abrir las peluquerías, los salones de belleza, etcétera. Cuando me peinan, me dicen 'se salió otra extensión. Y yo digo Dios mío qué vamos hacer’. Así que pronto me verán sin un pelito como siempre, pero todavía tengo algunas (extensiones)”, resaltó Milagros Leiva.

Es así que en su más reciente mensaje presidencial, Martín Vizcarra indicó que las peluquerías también serán reabiertas. “Se han dado una serie de posibilidades como por ejemplo el servicio de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado, libros y electrodoméstico, como también útiles escolares. También los servicios de apoyo al diagnóstico como odontología, entre otros. También los servicios de aplicativos móviles para entrega a domicilio por terceros siempre debajo de los protocolos de seguridad y salud, informática, carpintería, lavandería, reparación de equipos, peluquerías, cosmetología. Se permite actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo, como también el fútbol profesional. Los partidos serán con estadios sin público. Esta etapa coincide con la fase dos de la reactivación económica, la generación de puestos de trabajo durante este mes de junio”. menciono el mandatario.

El anuncio de Martín Vizcarra sobre las peluquerías es visto por los usuarios de redes sociales como un logro de Milagros Leiva.

se permiten servicios de peluquería. ganó milagros leiva — shark trager (@TheMaxxProject) May 22, 2020

Ganaron las extensiones de Milagros Leiva. — Diego Maita (@smsdiego) May 22, 2020

Vizcarra vio que a Milagros Leiva se le estaban cayendo las extensiones y va a permitir que abran las peluquerías. — Peluqueria2 (@deslengua_2) May 22, 2020

Milagros Leiva cuando Vizcarra dijo que volvían las peluquerías: pic.twitter.com/x67qv1rVzF — Gjosmell🏠 (@Gjosmell) May 22, 2020

Ahora que se abrirán las peluquerías, Milagros Leiva podrá ir a que le cosan las extenciones caídas, ojalá puedan también, coserle al menos una neurona. — Lushka is back! (@zorka_munoz) May 22, 2020

