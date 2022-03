Mateo Garrido Lecca fue entrevistado por Kiara Trigoso, mejor amiga de Flavia Laos, en su cana de YouTube donde reveló detalles íntimos de sus romances. El comediante confesó que su primera enamorada fue Cassandra Sánchez De Lamadrid, actual pareja de Deyvis Orosco.

El conocido comunicador evitó mencionar su nombre mientras hablaba de su primera experiencia en el amor, sin embargo, detrás de cámaras lo delataron.

“De hecho, a mis 21 años estaba con mi primera enamorada, y ella era un poco más alta que yo. Yo me sentía bien con ella al costado, como ‘trophy wife’ (esposa trofeo), como para lucir y decir: ‘Mira, he conquistado a esta chica hermosa’. Ya no se puede hablar de ella, no es polémico, pero sale en Magaly y ya está casada. Le mando un beso con cariño y que le vaya muy bien. El que entendió la referencia, chévere ”, precisó.

Esto dejó sorprendida a Kiara, quien le preguntó directamente si se trata de Cassandra Sánchez y fue hasta entonces que lo confirmó.

“ Sí, sí, estaba con ella, 21 años yo, y pasaban todas sus amigas, que por supuesto eran todas sus amigas que participaban en el Miss Perú porque convivía con ellas. Yo pasaba con ella, y le decían: ‘Ay, qué lindo es tu hermanito’ y tenía la mano en la cintura, es evidente que es mi enamorada. Siempre cuento la anécdota, así muy cortito porque sino se hace eterno”, sostuvo.

MATEO CUENTA DETALLES ÍNTIMOS

Mateo Garrido Lecca sostuvo que, pese a que fue “feo” en la etapa estudiantil, supo conquistar a las mujeres con personalidad y baile.

“Fue tardísimo (mi primera vez), con mi primera enamorada, que ya hemos dicho el nombre, por eso no voy a dar ningún detalle más, por respeto a ella, por favor”, acotó.

