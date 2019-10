Mateo Garrido sobre nueva versión de “Pataclaun”: “No vamos a interpretar a 'Tony' o 'Machín', son inimitables”

Tras las críticas que ha recibido la nueva versión de 'Pataclaun', Mateo Garrido Lecca salió al frente y dio sus descargos en el que aclaró que ninguno de los nuevos 'clauns' va a interpretar a los ya consagrados Johanna San Miguel, Carlos Alcántara, Wendy Ramos, Gonzalo Torres y Carlos Carlín, quienes popularizaron la nariz roja con sus originales papeles de 'Queca', 'Machín', Wendy', 'Gonzalete' y 'Tony'.

El joven actor habló con nosotros y nos dijo lo que piensa sobre las críticas que le llovieron en las redes sociales.

“Hay que tomarlo con mesura las críticas positivas y negativas. Sabemos a lo que nos estamos metiendo, la responsabilidad que tenemos de cuidar el producto que es ‘Pataclaun’, todos hemos crecido con ellos, marcó una generación”, dijo en comunicación telefónica.

Asimismo, Mateo reveló sentirse feliz con esta nueva experiencia profesional y contó cómo fue que lo seleccionaron para integrar el elenco. Manifestó su agradecimiento con July Naters por haberlo considerado para formar parte de la nueva versión de “Pataclaun”.

“Contento de la confianza que me ha dado July de elegirme como parte de este nuevo proyecto. Todo parte de las ganas que tuvo July de volver a formar artistas. Abrió una convocatoria al público y me inscribí, ya con el tiempo estudiando con ella me invitó a formar parte de este proyecto”, sostuvo.

Mateo Garrido aclaró que la nueva versión de “Pataclaun” no será televisado como muchos pensaban, sino que se trata de una puesta en escena. Sin embargo, no descartó que más adelante puedan ser vistos en las pantallas chicas.

“Este es un proyecto nuevo que hay que asumirlo con responsabilidad. Lo que se va hacer es un proyecto teatral, esperemos que tengan la pegada que tuvieron esos personajes entrañables”, contó.

“Si se consolidan los personajes podría aparecer un proyecto televiso que no es un remake. No es que yo voy a interpretar a “Wendy” o “Tony”. Cada claun es inimitable... “Machín” siempre será “Machín”, nadie puede hacer de él” , agregó.

Por otro lado, Mateo también opinó sobre la incorporación de Cathy Sáenz en “Pataclaun”. “A Cathy la conozco en su faceta artística. La conocí como alumna, me parece capa, ocurrente, es súper rápida mentalmente. Esa es la Cathy que yo conozco, no he visto en lo que haya estado relacionada”, precisó.

Como se recuerda, Cathy Sáenz en su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el anunció el retorno de ‘Pataclaun’. En el clip de dos minutos aparece la creadora de la asociación cultural Pataclaun July Naters, Armando Machuca, Jorge Talavera, Mateo Garrido Lecca, entre otros artistas.

Tras ello, los usuarios de las redes sociales reaccionaron inmediatamente y muchos fanáticos de las serie se mostraron en desacuerdo con el nuevo elenco que integra la nueva versión de “Pataclaun”.