Por: Carla Chévez

Mathías Brivio deja el set de ‘Yo soy’ y mientras se van apagando las luces y reflectores lo abordamos para hablar de su relación con Julieta, Tiziana y Eugenio, sus hijos, que reafirmaron en él lo que siempre sintió y creyó, que nació para ser papá.

¿Qué edad tienen tus hijos?

Julieta es la mayor, tiene 15, ya es una señorita. Tiziana 10 y Eugenio cumple 5 este 1 de julio.

Cuando nació Julieta, ¿estabas preparado para ser papá?

Hay algo que siempre me gusta reconocer, creo que nací para ser papá. Me encantan los niños, siempre he tenido ese sentimiento de paternidad arraigado en mí.

¿Y fue planeada o te sorprendió?

Lo de Julieta no fue planeado, la verdad, pero una vez que nos enteramos con su mamá, que no es mi esposa actual, le dimos todo el cariño y la atención del caso para que este sea un lindo nacimiento como lo fue y lo es hasta ahora.

¿No sentiste miedo o pánico?, pues a algunos cuando les dicen que van a ser padres hasta sudan frío...

Básicamente me dio mucha alegría, ganas de tenerla en mis brazos desde el primer día. No estaba preocupado ni angustiado, los dos tratamos de tener esa tranquilidad hasta el parto.

¿Participaste en el alumbramiento?

Sí, lo grabé. No me desmayé. En los tres partos, que han sido por cesárea, estuve presente y los grabé. En el caso de Eugenio, corté el cordón umbilical.

¿Cómo es la relación entre tus tres hijos?

Julieta y Tiziana son bien amigas, la mayor le aconseja a su hermana menor, no la corrige porque para eso estamos los papás, y Julieta con Eugenio es como su muñeco, porque le lleva 10 años. Tiziana es la del medio y admira a Julieta, con Eugenio compite por algunas cosas, pues está en ese proceso de pasar de la niñez a la pubertad.

Mathías Brivio celebra el Día del Padre con Trome

¿Y te han hecho esas preguntas que ponen a sudar a los papás sobre sexo?

La verdad, no me han preguntado, no sé si lo han hablado con mi esposa, lo que sí saben es que solo Tiziana fue planeada y se molestan con eso a veces.

¿Eugenio vino sin planearlo?

Claro. Mi esposa fue a la clínica para otra cosa y había que hacerle rayos x, y a la hora que le preguntan si sospechaba que podía estar embarazada, responde que la posibilidad siempre existe, le hacen el examen y estaba embarazada.

Te llamó al toque...

Sí. Yo no le creía y me decía: te juro. Fue una linda sorpresa, claro que ahí todavía no sabía que sería hombre y pensaba ‘si es mujer voy a ser chancletero’.

Te iban a vacilar duro...

Claro, por suerte la vida me premió con un hijito hombre que también es lo máximo, es otra sensación.

¿Eres papá celoso?, ¿a Julieta le preguntas si tiene un amiguito?

No soy celoso para nada. De vez en cuando le pregunto, es que tiene 15 años y sacarle una palabra a alguien de esa edad es complicadísimo, porque no quieres que te molesten, entonces respeto su espacio. Ya ha ido a reuniones, sale con amigos en grupo, bueno, salía. Trato de no invadirla.

¿Ni con la pareja?

Tampoco, ya estoy viejo.

¿Ya tienes 50 años?

No, 44…

Estás bien conservado, ¿haces dieta?

Sí, uno tiene que comer ligero, ya el metabolismo no es el mismo que a los 18 o 20 años; imagínate, si comiera como antes sería una pelota.

Vi unas fotos en tu Instagram con tu cabello que parecía pasas.

La verdad, eran yuyos que me puse en la cabeza.

¿Tus locuras ya las has dosificado desde que eres papá?

Pucha, la verdad que la personalidad siempre está porque uno tiene alguito de locura, claro que ya no como las de antes después de tres hijos.

La de Argentina (fue grabado desnudo)...

Esa fue sin pensar, sin pensar que me iban a grabar, pasó hace 9 años.

¿Les has comentado a tus hijos de esas imágenes?

Julieta creo que sí sabe… ya está.

Mathías Brivio celebra el Día del Padre con Trome

¿Con esta cuarentena hacen sobremesa?

Con este tema de la cuarentena estamos comiendo juntos, se ha dado esta posibilidad que no tenía en años, porque ellos estaban en el colegio y cuando llegaban yo salía para el programa (‘Esto es guerra’). Ahora estamos disfrutando mucho el sentarnos a almorzar.

¿Cocinas con ellos?

Me encanta cocinar, hacer una parrilla. En el tema de la cocina Eugenio y Julieta me ayudan, a Tiziana no le gusta mucho.

¿Eres un papá que impone disciplina si cometen alguna falta?

Sí. A Tiziana, como le gusta el tema de los TikTok, le digo: Una más y te quedas sin tablet. A Eugenio lo mando a su cuarto cuando entra en pataletas. Soy yo el que castigo en la casa, a veces digo: Pucha, qué pena que sea el policía malo, pero dentro de todo es por ellos que uno se tiene que poner firme porque si no les pones límites después van a sufrir, porque la vida tiene límites.

¿Con tres hijos la ‘fábrica ya está cerrada’ o piensas tener uno más?

No, ya no, estoy bien así.

¿Vasectomía o método natural?

Nos cuidamos, mi esposa toma pastillas, yo sí estoy pensando en el tema de la vasectomía.

Claro, hay que cuidar la economía, pero tienes ‘pan para mayo’ con tus negocios, has sabido invertir.

Esa es la palabra, no tengo negocios. Hay una platita para mayo y con tres hijos solo te da para mayo, porque no alcanza para junio, julio, agosto…

¿Ser padre es una labor titánica?

Sí, pero es lo mejor que te puede pasar como ser humano y respeto a las personas que no quieren tener hijos. Cada uno decide lo que quiere para su vida, en mi caso soy feliz siendo papá.