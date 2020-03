Nada dura para siempre. La salida de Mathías Brivio de Esto es Guerra cerró un capítulo en la historia del reality. El también periodista condujo el espacio televiso durante ocho años, en ese tiempo se dio cuenta que el programa le estaba quitando tiempo con su familia y empezó a cuestionar su permanencia en el show. Ahora conducirá La Máscara, un show en el que 16 celebridades se presentan caracterizados en diferentes personajes e invitan al público a tratar de descubrir su identidad. En una entrevista al diario El Comercio, Brivio profundiza en las razones de su alejamiento de América Televisión.

Mathías Brivio afirma que estaba cansado de conducir un programa diario porque se estaba perdiendo etapas en la vida de sus hijos. “Durante ocho años era llegar a mi casa muy tarde, mis hijos crecieron, la menor tenía tres años cuando empecé en ‘Esto es guerra’, ahora tiene diez. Me estaba pasando igual con el chiquito y Julieta, la mayor, tenía ocho, ahora tiene quince. Me perdí varios procesos de la vida de mis hijos. Lamento eso, pero no me quejo, sería loco si lo hiciera porque el hecho de tener trabajo ya es un privilegio en una sociedad como la nuestra”, añade el presentador de 43 años", expresó el conductor de televisión a El Comercio.

No obstante, Mathías Brivio asegura que Esto es Guerra fue clave para su carrera televisiva. “Un programa que puede hacer 20 y tantos puntos de ráting diarios te expone mucho más y como conductor te ganas un espacio en el espectro de conductores de televisión peruana, que mejor si estás en un programa sintonizada. Esto es Guerra impulsó (...) Yo venía de América Hoy y Utilísimas, luego fueron ocho años de reportero, Hola a Todos y ocho años del reality”, cuenta el conductor sobre su paso por la televisión.

Sobre los participantes de Esto es Guerra, Mathías Brivio indicó que fue complicado trabajar con ellos. “Tú sabes qué cosa le puedes decir a uno a otro, eso se va viendo en el camino”, expresó el conductor. Finalmente, Bivrio afirma la razón que le impulsó elegir a Latina como su nueva casa televisora. “La propuesta de Canal 2 me convenció por un tema de horarios y por lo que significa el formato. Ha sido un éxito a nivel mundial, en México tiene gran sintonía, y en Corea y Estados Unidos también le fue muy bien”, precisa.

El día de su presentación como conductor de La Máscara, Mathías Brivio dijo: “Gracias por permitirme estar aquí. Gracias Latina por abrirme las puertas de su casa. Claro, uno está nervioso, es un cambio radical en mi vida, en mi carrera, pero muy contento de estar en un proyecto como ‘La Máscara’ que estamos seguros que la vamos a romper, es un proyecto internacional que donde se ha puesto le ha ido muy bien”.

Mathías Brivio habló sobre su ingreso a Latina. (Trome.pe)

