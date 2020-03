A través de su cuenta de Instagram, Mathías Brivio explotó contra todos aquellos usuarios que lo insultaron debido a una publicación falsa que se viralizó en redes sociales la cual mencionaba que el conductor había hecho comentarios ofensivos contra el presidente Martín Vizcarra.

“MATHÍAS BRIVIO SOBRE MARTÍN VIZCARRA: TENEMOS UN PRESIDENTE INCAPAZ”, titulaba el post falso que se hizo viral en redes sociales y que generó todo tipo de comentarios de parte de usuarios que lo dieron por cierto.

Mathías Brivio, visiblemente afectado, tuvo que salir a aclarar lo sucedido por medio de sus redes sociales e indicó que jamás ha hecho un comentario en contra de MArtín Vizcarra pues siempre lo ha apoyado en todas sus medidas.

“No sean burros ni ligeros para comentar. Da rabia. Obviamente yo no dije eso. Como le voy a decir eso al presidente silo vengo apoyando. De esa página no quiero hablar, está local, gente mentirosa. No sean animales, no sean idiotas, no crean en publicaciones falsas”, indicó el conductor de ‘La máscara’ vía sus redes sociales.

Mathías Brivio enfurece y niega que haya hecho comentarios ofensivos contra Martín Vizcarra

NUEVO PROGRAMA EN LATINA

| A través de su cuenta de Instagram, Mathías Brivio reveló que, junto a Cristian Rivero empezarán este miércoles la conducción de una nuevo programa en Latina denominado ‘Contigo en casa’, el mismo que conducirán vía videos y videollamadas desde la cuarentena por el COVID-19.

“Quería contarles que hoy a partir de las 5 pm con Cristian Rivero nos encontramos por la pantalla de Latina. Si quieres saber de qué trata, no dejes de vernos a las 5 p.m.", comentó Mathías Brivio en su Instagram.

Nuevo programa de Latina