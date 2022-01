La vedette Deysi Araujo lamentó que el matrimonio de Florcita Polo Díaz y Néstor Villanueva haya terminado tal como se ha conocido en los últimos días y reveló que no daba para más, pues tiene una cercana amistad con Susy Díaz y su hija.

“Lamento que una relación se acabe de esa forma, tal como lo han dicho los dos, pero ese matrimonio no daba para más. Sé que los terceros salimos sobrando, pero no tenía futuro... espero que mantengan una buena amistad o relación por el bienestar de sus dos niños, pues no tienen la culpa de lo que suceda y necesitan estabilidad emocional”, dijo la pelirroja Daysi Araujo.

Tú tienes una relación cercana con Susy y toda su familia, ¿percibes que Florcita hizo todo lo posible para salvar su relación?

Ella siempre ha tratado de que funcione su relación, siempre le ha visto pendiente de su familia. Me hubiera gustado que todo se solucione, pues ella siempre soñó con su familia... pero a veces, es bueno decir basta, hasta aquí no más.

Ahora se está rumoreando que existiría un empresario de provincia que ronda el corazón de Florcita, ¿has escuchado algo?

No sé nada de eso, pero no creo que sea solo uno, deben haber varios porque Flor es una mujer guapa, trabajadora y exitosa. Sin embargo, en la vida hay que cerrar bien las etapas.

¿Qué le aconsejarías?

Que por ahora se dedique a sus hijos, ellos deben ser el centro de su vida, su refugio. Luego, tendrá que sanar sus heridas y más adelante volver a enamorarse.

¿Y tú sigues soltera?

Sí, estoy disfrutando la vida con los equivocados hasta que aparezca el indicado, ja, ja.

ASUSTADA POR INSEGURIDAD

Hace unos días, Deysi Araujo comentó que planea dejar su casa en San Juan de Lurigancho debido a la inseguridad ciudadana que se vive en su barrio, luego de que hace menos de un mes hubo una balacera al costado de su domicilio.

“Estoy evaluando dejar mi casa en San Juan de Lurigancho y mudarme porque sigo con mucho temor por todo lo que ha pasado (balacera al costado de su casa), hay veces que hasta no puedo dormir recordando lo sucedido. Así que seguiré trabajando para poder juntar dinero, mudarme y tener tranquilidad junto a mi hijo”, dijo la vedette.

Todo cambio siempre es bueno...

Así dicen, espero que pueda lograrlo este año. Yo recibí el 2022 con mi madrina Susy Díaz y he hecho varias cábalas para tener salud, trabajo y prosperidad. Espero que todo pueda concretarse, pues soy una mujer de retos y de mucho trabajo.