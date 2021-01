LA SAL EN LA HERIDA. Mauri Stern es el jurado de Yo Soy que más da que hablar por sus críticas a los participantes. El cantante de Magneto no muestra ni un ápice de compasión cuando se trata de calificar a los imitadores. Esta vez fue el turno de Kalimba y de Fito Paez.

Mauri Stern empezó criticando al imitador de Kalimba, a quien de frente le dijo que no se parece en nada al cantante. “ Tengo una lista donde metí a ‘Yuri’ y que te voy a poner ahí. Eres un buen cantante, pero no eres un buen imitador”, le indicó el jurado a Anthony Valencia.

Además, el jurado precisó que el reality es de imitación y no de canto. “No tienes a Kalimba, no lo veo en ti. Pero, como esto no es ‘Yo canto’, sino ‘Yo soy’, no creo que logres la imitación. Lo siento mucho”, agregó.

Con el imitador de Fito Paez, Mauri Stern fue aún más duro porque no ve la esencia del rock en él. “A mí me emociona mucho cuando llega el rock en español. Para ser un Fito Páez tienes que dar pasos agigantados. Tienes que ser más irreverente, rockstar y ponerle más garras. Saca el rock and roll”

Mauri Stern critica presentaciones de Kalimba y Fito Paez-TROME