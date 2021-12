Este lunes se vivió una nueva gala de “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional” y estuvo marcada por los retos de los diferentes concursantes. Sin embargo, hubo un segmento que sorprendió a los televidentes y a los presentes en el show: la severa crítica de Mauri Stern contra Steven Mercado, imitador de Pedro Suárez Vertiz en el reality.

Steven retó al imitado de Gilberto Santa Rosa y durante su turno interpretó “Un vino, una cerveza”. No obstante, no convenció al jurado y, sobre todo, a Mauri Stern, quien lució ofuscado.

“Steven, no te puedo decir Pedro Suárez. Realmente sería una equivocación de mi parte. Así no. La afinación, extremadamente dolorosa. No está el color ni el timbre. Escogiste una canción fácil y te salió mal. Perdoname que te lo diga, bueno no, fue realmente un desastre. Para lo único que me hubiera parado hubiera sido para salirme. No es justo ni digno para Gilberto Santa Rosa a este nivel. No es nada cercano”, aseguró inicialmente el ex Magneto.

Tras ello, Janick Maceta y Jorge Henderson intentaron calmar a Mauri y así no dañar tanto a Steven Mercado. Inclusive, el propio Cristian Rivero apaciguó la situación éxito alguno, ya que Stern continuó arremetiendo.

“Hemos visto grandes campeones. Steven no tuviera que haber venido. Yo también me esfuerzo (...) Uno puede conseguir lo que uno quiera, pero hay que poner los pies en la realidad. Saber cuándo uno está listo y cuándo no”, sentenció.

Cabe señalar que el jurado votó a favor de que el imitador de Gilberto Santa Rosa continúe en carrera y que el de Pedro Suárez Vértiz deje la competencia en “Yo Soy: Grandes Batallas Internacional”.