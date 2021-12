SE QUEBRÓ. Mauri Stern se conmovió hasta las lágrimas luego de presenciar la interpretación del imitador de Roberto Carlos del tema ‘Qué será de ti’ en Yo Soy Grandes Batallas Internacional. El ex Magneto recordó que su padre viene pasando por duros momentos tras sufrir complicaciones en su salud.

“Mi papito está enfermo. Hemos pasado meses difíciles y cuando escucho esa canción se me rompe el corazón porque no sabemos hasta dónde van a llegar nuestros padres. Nadie nos prepara para perderlos. Yo agradezco mucho que me emocionen pero es duro”, contó el mexicano.

Asimismo, reveló que a su padre le gusta mucho que haya incursionado en la música y que fue el más afectado cuando decidió dejar la carrera para irse a las montañas. “Él me ve mucho, yo le gusto mucho, me quiere mucho, desde que entré a Magneto, parece que era más su sueño que el mío verme en el escenario”, contó Mauri Stern.

Finalmente, reveló que su papá ya se está recuperando y que es fuerte puesto que es originario de Ciudad de Juarez, en Chihuahua.

KATIA PALMA TAMBIÉN LLORÓ

Mientras Mauri Stern daba su testimonio, Katia Palma estalló en llanto. Karen Schwarz le dio la palabra pero la jurado hizo una seña para evitar hablar. “A Katia hay que darle fuerza, ánimo, amor. A ella le cuesta trabajo hablar de esto y no pasa nada. Solamente compasión y empatía entre nosotros”, le dijo el mexicano a la conductora de Yo Soy.

Al parecer, el padre de Katia Palma también estaría pasando por un delicado momento de salud.

