César Osorio, imitador peruano de ‘Axl Rose’ en Yo Soy, continuó la discusión en la que está enfrascada con Mauri Stern, miembro del jurado de ‘Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales’. En ese sentido, el músico peruano recurrió a Instagram para descargar su molestia.

Osorio publicó en su cuenta de Instagram un contundente mensaje contra el exmiembro de la agrupación Magneto, al cual tildó de “tibio”.

“Mauri Stern, antes de retarme indirectamente en señal abierta, cumpla con su palabra. Usted me debe un debate público, el cual arrugó olímpicamente hace algunos meses. Si me va a retar, sea directo y dígalo con fuerza que no estoy para tibios”, arremetió.

César Osorio, el 'Axl Rose' peruano criticó a Mauri Stern, jurado de 'Yo Soy: Grandes Batallas Internacional".

¿A qué se debe la molestia de César Osorio contra Mauri Stern?

El enojo de César Osorio surgió a raíz de una indirecta que le envio Mauri Stern en la edicion de ‘Yo Soy: Grandes Batallas Internacionales’ del 20 de noviembre, luego de compararlo con Alejandro Dagda, imitador de ‘Axl Rose’ de Paraguay.

“Perú tiene un gran Axl Rose que es irreverente, pero perdió fuerza, perdió fuego. No lo quiero ver porque estos (por Alejandro Dagda) vinieron a demostrar que hay fuego en otro lugar”, manifestó Mauri.

Críticas contra Latina

Es importante rememorar que César Osorio anteriormente había expresado su molestia contra Latina a través de Facebook, señalando no puede presentarse así nomás ya que la producción debe de llamarlo.

“El interés de retar es de la producción y del arrugón de Mauri (Stern). Mía no, porque no es mi intencion ser el mejor Axl Rose, eso me vale tres pepinos, porque yo no soy imitador”, sentenció.

