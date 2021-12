Es el malo de ‘Yo soy: Grandes batallas internacional’. Digamos, quien dice las cosas sin poner reparos, salvo los que él mismo se impone. También es la ex ‘estrella’ juvenil que encandilaba adolescentes y jóvenes. Pero lo que casi nadie sabe de Mauri Stern es su vida en casa, en esos pasillos de lo cotidiano, donde todos lo imaginan detallista, cuidadoso y hasta ‘fachero’. Sorpréndase, es lo contrario.

Mauri, a los 51 años, ¿te sigues sintiendo un metrosexual?

Si supieras que en Miami, donde vivo, si me baño, es un milagro.

¿Te corres de la ducha?

Entro cuando ya estoy muy sucio.

¿Cuidas el vestir?

Soy un desastre, camino en sandalias.

Jamás lo imaginaría.

Ya no cuido nada, ya lo hice en Magneto.

¿Te abandonaste?

Ahora me dedico a mis hijos.

¿Cuánto te dura el champú?

Bastante. Mi esposa me tiene que decir: ‘Ya báñate’.

¿Gastas en ropa?

Desde que los chicos nacieron, no me compro. Tengo 8 shorts, 4 camisetas y 2 jeans.

En la televisión se te ve bien a los blazer.

Es que tengo un par de sponsors.

¿Y no los usas fuera del programa?

En alguna salida a cenar o quizá una boda.

Seguro pagas la cuenta.

Sí, pero no hay problema si ambos cancelamos.

En ‘Yo soy’ se te ve duro, directo, un verdadero león, ¿'Gatito’ en el hogar?

Soy exigente con los pequeños, pero a la vez muy cariñoso.

¿Cocinas?

El rock star de Magneto desaparece en esas cuatro paredes.

Se entiende por...

Mi mujer me despierta a las 7 de la mañana y me aclara: ‘Hay que llevarlos al colegio, después recogerlos’.

¿Te crees ‘arreglado’?

Llego al canal, me afeito, luego me peinan, allí mismo me pongo un traje y al verme al espejo, digo: ‘Hombre, tengo mi onda, mis cositas’.

Mauri Stern, el ‘malo’ de ‘Yo soy’, se confiesa: “Mi esposa me tiene que decir ya báñate” (Foto: Allengino Quintana)

Por tu estilo con los participantes, te pregunto: ¿Alguien te mencionó que no servías para cantante?

Me inicié en el teatro y participaba en el grupo Timbiriche, pero quería dar el salto.

¿Qué te respondieron?

Un director me sugirió que me quede donde estoy.

¿Cuál es la moraleja?

La adversidad te da fuerza y fuego. El cómodo va perdiendo lo primero.

¿Por eso a veces eres cruel?

Me gusta porque saco la mejor versión de un ser humano.

¿Así lo entiendes?

Alguien que es frontal contigo te está dando la oportunidad de superarte y ser mejor.

¿Despierta tu amor propio?

Cuando te fuerzan al límite, uno llega más arriba gracias a esa exigencia.

¿Conclusión?

Estar en tu zona de confort nos hace retroceder.

Cuando regresa alguien que lo criticaste durísimo y está en mejor nivel, ¿qué sientes?

No hay nada que me agrade más que me dejen callado, me tapen la boca.

¿Qué es ser exitoso?

En mi caso, es estar en lo que más amo y me apasiona.

¿Va de la mano con el dinero y la felicidad?

Cuando más éxito financiero tuve, porque era mánager de muchos artistas reconocidos, fue el peor momento de mi vida.

¿Qué te sucedió?

No tenía tiempo para mí. La ambición me mató, porque pensaba solo en trabajar, obtener resultados y no me ocupaba de mis temas personales.

¿Cómo escapaste de esa presión?

Me dio un ataque de pánico y me di cuenta. Renuncié y me salvé.

Mauri Stern, el ‘malo’ de ‘Yo soy’, se confiesa: “Mi esposa me tiene que decir ya báñate” (Foto: Allengino Quintana)

¿La fama te ha mareado?

Me ayudó que en casa nunca me trataron como famoso, sino como hijo o hermano.

¿Y en la familia que has formado?

Mi esposa e hijos me tratan como ser humano.

¿Un plato peruano que jamás dejarías de comer?

Cebiche y lomo saltado.

¿Una característica común entre Perú y México?

El tráfico, ja, ja.

¿Recomiendas probar el taco?

Quien aún no lo ha hecho no sabe lo que es comer.

Gracias enorme por tu tiempo.

Abrazo a los lectores, la pasé muy bien y decirle a la gente que no se olvide vernos siempre por Latina de lunes a viernes.

Se despidió con una amabilidad poco conocida para los televidentes. Sonrió muchas veces, analizó cada respuesta y se marchó riendo. El ‘malo’ no es tan malo. Creo que es sincero, al menos consigo mismo. Ojalá sea de la línea del loco maravilloso llamado Charles Bukowski, quien afirmó: ‘A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, mente, boca y de tus tripas, no lo hagas’.