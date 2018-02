ACTUALIZACIÓN: Mauricio Diez Canseco , en comunicación con Trome, aseguró que la foto tomada con su expareja Daysi Ontaneda fue un día antes de San Valentín, o sea, el 13 de febrero, aunque ella lo posteó el 14.



Además, Mauricio Diez Canseco indicó que su actual pareja, Antonella De Groot, fue a hacerse un chequeo rutinario de su embarazo y que aún no da a luz.



¿Qué está pasando aquí? Por el día de San Valentín, a Mauricio Diez Canseco no se le ocurrió mejor forma de celebrar al lado de su expareja Daysi Ontaneda. A través de su cuenta Instagram, la exactriz cómica subió una fotografía de ambos disfrutando de un ameno momento.

"Porque el verdadero significado de la amistad es éste: el estar en las buenas y en las malas con la gente que realmente quieres. Porque el verdadero amor queda y no hablo del amor entre hombre y mujer, se trata simplemente del verdadero amor fraternal que está siempre presente. ¡FELIZ DÍA DE LA AMISTAD AMIG@S", escribió Daysi Ontaneda en su cuenta Instagram.

Lo que llama la atención es que, una hora antes de la publicación, la esposa de Mauricio Diez Canseco, Antonella De Groot, compartió una fotografía en su Instagram Stories desde la clínica. En la imagen, aparece echada con una bata y acompaña la foto con este mensaje:

"¿Bebé, ya sales o todavía?", escribió Antonella de Groot en la publicación. La fotografía genera suspicacia. ¿Acaso hay problemas entre Mauricio Diez Canseco y su esposa? Aún no se sabe si la joven ya dio a luz.

En el año 2016 y ante la noticia del matrimonio de Mauricio Diez Canseco con Antonella De Groot, Daysi Ontaneda tuvo fuertes palabras en su contra. La ex actriz cómica se burló de la diferencia de edad entre ellos.

"Me ha contado que tiene su ‘chibola’, pero no la conozco, y que le dice ‘abuelito’, pues él tiene 53 años y el papá de la chica 40. Ya quiero verlo tomando su Viagra… en fin, que se divierta, pues ese hombre no cambia”, señaló Daysi Ontaneda.

La última publicación de Antonella de Groot con Mauricio Diez Canseco se realizó el 25 de enero. Ambos aparecen muy felices esperando la llegada de su bebé. La joven anunció su embarazo y protagonizó una linda sesión de fotos con el empresario.

La pareja tendrá un hijo al que llamarán Benjamín y ambos están muy emocionados con su pronta llegada. Este será el primer hijo de Antonella De Groot. La joven contrajo matrimonio con Mauricio Diez Canseco.

