Mauricio Diez Canseco reveló uno de sus secretos mejor guardados. El empresario presentó en sociedad a su primogénito, del cual estuvo alejado durante 22 años por cuestiones personales.

Rodrigo, de 23 años, quien es modelo de alta costura, actualmente mantiene una excelente relación con su padre y está orgulloso de ser parte de su familia, la cual está compuesta por sus 5 hermanos.

“Me reuní con la mamá, ella me perdonó y me dijo, ‘Mauricio, vas a entrar a un proceso’, y, entonces, lo llamé y coordinamos una cena, y ese día me impresionó, era un chico de buen corazón, noble, humilde, él es muy estudioso”, agregó el popular ‘Brad Pizza’ en el programa ‘América hoy'.

Por otro lado, Mauricio Diez Canseco dijo sentirse muy orgulloso de Camila, su única hija mujer, quien actualmente supervisa los negocios de su padre y está abocada al lanzamiento de los súper Market Rústica.

Además, vigila celosamente los locales de Rústica Restaurante Delivery, con la intención de reflotar la empresa familiar y no dejar desamparados a cientos de trabajadores.

Mauricio Diez Canseco anunció que restaurantes de Rústica ahora serán minimarkets