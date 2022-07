Mauricio Diez Canseco dijo que se siente emocionado por volverle a dar el sí a Lisandra Lizama, a quien conoció en Cuba y al mes le propuso ser su esposa. El ‘pizzero’ contrajo nupcias y se mostró más romántico que nunca.

“ Estoy feliz, emocionado de compartir este momento con Lisandra al lado de mis hijos, mi familia y amigos. Nuestro amor cada día se hace más fuerte ” , precisó.

Días previos a esta ceremonia, Lizandra comentó que esta sería su segunda ‘boda mágica’, pues en Cuba se dio la primera dónde estuvo acompañada de su mamá y entorno más cercano.

El pizzero escogió las instalaciones de la Rosa Naútica, en Miraflores, para celebrar esta nueva ceremonia con Lisandra y sus familiares, trascendió que para esta íntima reunión hay un promedio de 50 invitados, entre los que figuran los familiares de la pareja y algunos artistas.

La ceremonia civil se realizó en la Cúpula de La Rosa Náutica, después los novios tendrán una sesión de fotos y posteriormente departirán con sus invitados en uno de los salones del local. El catering será marino, vinos, whisky, y dulces con frutos de la estación.

Mauricio y su esposa Lisandra, al finalizar el almuerzo con sus invitados se trasladarán a Rústica de Pachacamac donde habrá una fiesta en la que compartirán con más invitados.

‘PIZZERO’ LLAMA LEONCITA A SU ESPOSA

Emocionado y conmovido, Mauricio Diez Canseco reveló que llama leoncita a su flamante esposa Lisandra y no descartó en aumentar la familia.

“ La cuarta vez es la vencida. Te voy a ser sincero, a esta edad he comprendido que como muchos la vida se vive una sola vez, no hay repetición , y si uno actúa con los valores de sus padres, hace bien, te va muy bien. Hoy es un día muy feliz para mí, ya van a conocer a la leoncita como le digo. Todos los días cuando despierto yo me invento algo para hacerla feliz... La amo con el corazón en la mano”, dijo a Trome.