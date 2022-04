La modelo Lisandra Lizama (24) y el empresario Mauricio Diez Canseco se casaron ayer por civil en el municipio Playa de La Habana. La cubana contó a Trome algunos de sus planes a futuro como su sueño de convertirse en cantante.

“Soy modelo profesional hace 9 años, actriz y cantante. Tengo 24 años y seré parte de ‘Las chicas doradas de Cuba’, pero más adelante me lanzaré como solista”, dijo Lisandra Lizama a Trome.

Mauricio Diez Canseco y su futura esposa, la cubana Lisandra Lizama

ROMÁNTICA PEDIDA DE MANO

Asimismo, la joven dio detalles de cómo fue su pedida de mano y de cómo la sorprendió Mauricio Diez Canseco en una romántica velada en La Habana.

“La pedida fue en el Hotel Aston, que está en el malecón de La Habana. Me encanta el tequila, me invitó a un ‘chupito’ (shot) y no sé en qué momento puso el anillo dentro de la tequilera, me quedé paralizada, luego se arrodilló para colocarme el anillo y le dije que sí”, contó muy emocionada.

Finalmente, se confirmó que el pizzero y su esposa Lisandra llegarán a Perú la próxima semana para vivir su luna de miel en varios puntos turísticos de nuestro país.