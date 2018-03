Mauricio Diez Canseco y las imágenes del nacimiento de su quinto hijo en programa de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel llegó a la casa de Mauricio Diez Canseco, días antes de la llegada de Francesco, el quinto hijo del empresario que tuvo con su esposa Antonella De Groot. Las imágenes del nacimiento del pequeño se emitirán en su programa, este sábado.

El popular 'Brad Pizza' se convirtió el pasado martes en padre del pequeño Francesco, quién nació pesando 3.380 kg y midiendo 51 cm. Los primeros momentos como felices padres se verán en exclusiva en “Gisela Busca… el amor”.

“La verdad yo también me hacía muchas preguntas sobre ellos. Es más, pensaba ¿Qué puede sentir él, con la espera de un bebé a esta altura de su vida? De eso se trata mi búsqueda... del amor, las parejas y todo lo que uno aprende cuando se acerca al otro. Una historia que me hace pensar en los muchos caminos que tiene el amor. Mauricio Diez Canseco se ha casado, casi no lo vemos en televisión y es que Antonella De Groot le ha cambiado la vida”, escribió Gisela Valcárcel en sus redes sociales.

Mauricio Diez Canseco recibió a Gisela Valcárcel en su casa con una alfombra de rosas rojas, y además le entregó unas rosas rojas. Momentos después, recorrieron las calles de Lima en limusina.

Sus vidas juntos, sus sueños cumplidos y los que faltan por cumplir los podrán conocer este sábado, a las 10 p.m., en “Gisela Busca… el amor” por América TV.