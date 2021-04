Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, ‘Distorsión’ será una de las primeras obras de teatro que el público peruano podrá disfrutar de manera presencial, bajo estrictas medidas de seguridad y sanitización que se exigen por la segunda ola de contagios. Los actores mexicanos Mauricio Islas y Joaquín Bondoni llegan al Perú para liderar esta puesta en escena que marca un antes y después en la industria del entreteniendo que busca reactivarse en plena pandemia.

‘Distorsión’ es un thriller que narra la historia de unos gemelos (interpretados por Bondoni) que sufren por la perdida de sus padres y son cuidados por su tío (Mauricio Islas), quien enfrenta la problemática de verse solo al cuidado de dos jóvenes con una personalidad completamente diferente.

De no producirse mayor contratiempo o alguna modificación en las medidas gubernamentales, ‘Distorsión’ se presentará en dos únicas funciones en el auditorio del colegio Santa Úrsula, el sábado 22 y domingo 23 de mayo. Las entradas está a la venta en Teleticket y los precios oscilan entre los 36 y 241 soles.

Conversamos con el actor mexicano Mauricio Islas quien nos contó más detalles al respecto sobre la reactivación del teatro en el Perú y sus expectativas al respecto, en la nueva normalidad.

“Es la primera obra de teatro que dirijo y actúo, es compleja , divertida, te deja pensando. en estos tiempos de encierro, la parte emocional está ‘distorsionada’. Esta obra habla de la distorsión del ser humano y de como toca resolver ciertos conflictos a través de los personajes. Los asistentes serán espectador partícipes, serán los mejores testigos de lo que estará sucediendo”, indicó.

Los teatros estaban cerrados, serán de los primeros en actuar en el Perú...

Vamos a ser de los primeros proyectos que van a abrir las puertas de los teatros con todas las medidas necesarias. La distancia de las butacas, el tapabocas, la sanitización. Así es como vamos a poder estar con ustedes

Mauricio Islas y Joaquín Bondoni en la obra 'Distorsión'.

¿Fue difícil tocar este tipo de temas tan delicados en una obra de teatro? ¿Cómo lo abordan?

Hay que tocar este tema como es. Es una obra muy clara y directa, entretenida, Está contada de tal manera que el espectador se imagina el resultado de cada evento, quien dice la verdad, quien no. En México hicimos 8 funciones y nos dimos cuenta del impacto, todos nos identificamos, en algún momento con los tres personajes.

¿Afectó la pandemia tu estado mental?

Ha sido un proceso interesante. Venía trabajando, me iba a ir de gira a Estados Unidos, venía de acabar una serie Rosario Tijeras 3, pero este parón en seco permitió que yo pudiera estar en casa más tiempo con mis hijos, con mi mujer. En este convivio, me reconecté con mi familia y conmigo mismo. Me sirvió mucho para darme cuenta de lo importante que era estar conectado.

¿Cuáles son las expectativas para la presentación en Perú?

Nuestro sueño es llegar a Perú después de muchos años, hemos recibido apoyo de la Embajada y del Ministerio de Cultura para que podamos ir allá con ustedes, para que podamos ser parte de la reactivación de los teatros. Hay que ir al teatro, al cine, mucha gente depende de eso.

Muchas personas consideran que el teatro o el cines no son actividades esenciales...

Yo ceo que el entretenimiento siempre va a ser esencial si no, se acabaría Netflix, Amazon y todas las plataformas que son entretenimiento. De hecho, ahorita hay falta de contenido y está siendo muy difícil por las medidas que se tienen que tomar, el proceso es más lento.

Estás de acuerdo de una reactivación del teatro con medidas por el bien de la salud mental

El teatro, el cine, si vas con todos los cuidados, protegidos y con su sana distancia yo creo que llegó el momento de que lo hagamos, no solamente por ayudar al gremio, sino por el entretenimiento. Necesitamos reírnos, entretenernos. El ser humano necesita la cultura por muchas razones. Amo el teatro. El ver en vivo a tus artistas, una buena obra, con un buen guión, recibir esa energía mutua, eso solo lo vives en el teatro. Esa energía salva el corazón y el alma.