El cantante Mauricio Mesones lanzó su tema ‘La cumbia del amor’ y recalcó que sus seguidores en redes sociales son reales.

“Esta canción forma parte de un disco que es solo de música tropical peruana, con siete canciones, sonidos diferentes y temas inéditos, nada de refritos”, dijo Mauricio.

El 2020 fue difícil para los artistas...

Ha sido un año de momentos nuevos, pero también de retos. Hay gente que piensa que tenemos mucha plata, pero como artistas solo nos queda dos opciones. Una es reinventarse y la otra es adaptarse. Eso es lo que hice, yo tenía planeado todo mi 2020 y tuve que cambiarlo, adaptarme a todo lo que estaba pasando. También he estado trabajando a nivel del streaming por mis redes sociales.

A través de las redes sociales te has mantenido comunicado con tu público.

He ido aprendiendo como se manejan las redes, que es una de las maneras más grande de poder comunicarnos. A mí no me preocupa tener una red de Instagram con 2, 3 millones de seguidores y que viven en la India, China, Afganistán, que todo el mundo sabe que es mentira. Prefiero tener 20, 30 mil que me siguen de verdad porque mis redes son reales.