El cantante Mauricio Mesones contó que ya viene trabajando en nuevo disco donde tendrá como invitada a la folclórica Amanda Portales e incursionará en algunos géneros internacionales. Además, señala que no se obsesiona con el Grammy Latino, pues prefiere tener reconocimientos en el Perú y sentir el cariño del público en la calle.

¿Cómo van los preparativos para tu show del viernes en Bianca de Barranco?

Estoy feliz de regresar a Barranco, un distrito donde he pasado grandes temporadas y ahora en Bianca, un lugar tan bonito para trabajar, con todas las facilidades y hacer algo chévere. Tenemos un proyecto versátil, tan profesional, que no solo vamos a tocar las canciones del disco, sino los temas que la gente pida de la cumbia peruana.

Le ha ido bien al disco ‘Viaje Tropical’...

Al disco le ha ido muy bien, con canciones que han pegado bastante, que han estado en novelas, películas, y es resultado de un buen trabajo. Es un disco de temas propios. No reniego de hacer covers porque me encantan, porque son interpretaciones pero cuando tu canción la utilizan para una pedida de mano, para un matrimonio, es mucho más gratificante.

También has compuesto algunos temas...

Ahora me siento muy cómodo componiendo, es una etapa que no había experimentado, pero ahora que trabajo con un equipazo es mucho más fácil.

Pero siempre te piden los covers...

El cover es una interpretación, siempre tiene algo mío, no es que sea tan fácil tampoco. Hacer música es difícil, es una creación.

¿Ya estás trabajando en ‘Viaje tropical 2?

Ya estamos grabando el nuevo disco, que debe salir a mediados del próximo año, tendrá siete canciones y será un viaje por todo el Perú, pero ahora vamos a experimentar algunas cosas de afuera, pero siempre el hilo conductor es la música tropical peruana. Habrá algunos géneros latinoamericanos, no es que vayamos a salir de lo normal, además, la cumbia es universal.

¿Tendrás colaboraciones en este nuevo disco?

Sí, justo estoy hablando con una persona que admiro y quiero mucho, quien es Amanda Portales y creo que vamos a llegar a buen puerto en las conversaciones. En el anterior tuve una colaboración de Agua Marina, que no es poca cosa, el grupo más representativo de la música tropical peruana.

¿Apuntas al mercado internacional?

No, no quiero meter ese floro. Yo primero quiero hacerme fuerte acá y después comenzar a salir, es lo más honorable y respetable que uno puede hacer por el público local. Siento que soy un artista en un proceso de construcción de un montón de cosas, no soy un artista nuevo pero sí soy un artista novedoso.

¿Apuntas al futuro al Grammy Latino?

Antes sí me movía un poco la aguja, me emocionaba mucho, igual tener un reconocimiento de afuera no es que me mueva... Además, decir que ya he estado nominado al Grammy Latino es mentira, porque Bareto no estuvo nominado, lo que estuvo nominado fue el arte del disco, la caratula. Yo prefiero tener reconocimientos acá y no hay nada más bonito que la gente me pare en la calle y me diga ‘tómate una foto conmigo’, ese es el más grande reconocimiento, recibir el cariño de la gente.

¿Te suelen pedir siempre fotos en la calle?

Sí, pero yo feliz de tomarme fotos con la gente, de sentir su cariño. Es gracioso cuando me escriben y me piden un saludo, me preguntan si tiene algún costo y les digo que no, porque el cariño no tiene precio.

