Mauricio Mesones afirma que está orgulloso de cantar música tropical andina. Dejó de lado los covers y ahora su música suena en la televisión y la radio, y le ha permitido codearse con los grandes como ‘Agua Marina’.

“Durante la pandemia saqué un disco completo y en los próximos días voy anunciar el lanzamiento del videoclip de mi canción ‘Ya me curé’, que grabamos en Huancayo. Creo que una de las cosas que caracteriza este proyecto es que acompañado de la buena música tiene unos videos muy bonitos y de calidad”, contó.

Incluso grabaste videos con leguaje de señas.

Hicimos estos videos innovadores. Primero en el centro de Lima en plena pandemia, después los videos con Moisés Piscoya con interpretación de lenguaje de señas, luego nos fuimos a Iquitos para grabar ‘La cumbia del amor’, que es una de las canciones que más alegría nos ha dado y es uno de los temas principales de la novela ‘Luz de luna’ y posteriormente grabamos la canción ‘Cuando Callas’ con los maestros de ‘Agua Marina’ y el videoclip lo hicimos en Sechura.

¿Grabaste con Agua Marina?

Para mí es un honor que los maestros hayan aceptado grabar una de mis canciones. Yo vengo de un grupo (Bareto) que se caracterizaba no por sus grandes composiciones y ahora escuchar una de mis canciones que está sonando en una novela, creo que es una de las cosas que más gratificaciones me da.

Entonces, no cantarías un cover.

Ojo no reniego del tema de los covers, pero tocar un tema propio y que la gente lo reciba con tanto cariño es una sensación indescriptible. Yo ya había sonado en la radio y televisión pero con canciones que no eran de nosotros. Y ‘La cumbia del amor’ es una de las canciones que más alegría nos ha dado.

Es una cumbia diferente a lo que acostumbras a cantar...

Por eso ha roto un montón de esquemas. La gente esperaba que la primera canción propia con la que yo salga sea muy parecido a lo que había hecho antes, la locura, la fiesta y todas esas cosas, pero les di exactamente lo que la gente quería. Una canción para poder escuchar, dedicar en momentos que estamos tan separados. Yo creo que fue el mejor momento para lanzar esta canción

¿Crees que la gente te he encasillado en este género?

Yo no tengo ningún miedo, reparo ni vergüenza de decir que yo hago música tropical peruana. Hay muchos grupos que hacen cumbia, pero a la hora de presentarse dicen que hacen fusión porque no dicen ‘nosotros hacemos cumbia’, ¿qué problema hay?

A ti siempre te ha gustado cantar cumbia...

Me gusta, yo escucho cumbia. No soy un turista en este género, no me estoy subiendo al coche a último momento.

Ahora que se habla tanto de las redes sociales, ¿crees que un cantante es más exitoso por tener un video con millones de reproducciones?

Yo no creo, puedes tener un montón de reproducciones en YouTube, pero nadie sabe quién eres, puedes tener un montón de seguidores en Instagram pero nadie sabe lo que estás haciendo. De qué te sirve tener un millón o tres millones de seguidores si cuando haces un concierto no va nadie.

¿Los números también se inflan?

Sí, yo no voy a renegar de la manera de trabajar de otras personas, son mis colegas y cada uno tiene que buscar la manera de trabajar en estos momentos. Yo te puedo asegurar que mis números en todas mis redes sociales son reales, yo respondo los mensajes. Me siguen porque les gusta mi música y lo que hago, no me siguen por ver el morbo de lo que hice mal.

También estás full chamba.

Creo que eso es el reflejo de todo el trabajo que hemos hecho durante el año pasado. En la pandemia hemos estado trabajando, no hemos parado. Y hoy tengo el placer y el honor de estar invitado a los 45 años de ‘Agua Marina’, que es uno de los grupos más emblemáticos de la música peruana. Y el sábado 4 de setiembre formaré parte parte del Festival Reactiva y después me voy volando al Sargento Pimienta de Barranco.